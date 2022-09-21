自本周一（19日）開始，所有新登記的職工會必須填妥及簽署法定聲明，確認該職工會的所有目的及宗旨均為合法，並不會進行或從事任何可能危害國家安全或不利於國家安全的行為或活動，及/或違反《職工會條例》（香港法例第332章）和其附屬法例，以及其他相關香港法例的行為或活動。對此，筆者作為終身從事工會工作及投身香港愛國工人運動半個多世紀的資深成員，十分贊成和全力支持。

首先，刊憲修例是及時確保工人利益、保障工會組織和參加工會的正當和合法權利，防止被反中亂港勢力騎劫職工會的招牌，訛騙工人，行出賣和破壞工人及市民正當利益之實。倘若職工會登記局不修例，便是縱容假工會的工棍政棍胡作非為，既破壞職工會的聲譽，又令正當工會蒙受不白之冤，讓掛羊頭賣狗肉的工運騙子橫行，損害真正為打工仔女服務的正當工會，破壞香港安定繁榮及社會秩序，已被撤銷登記的香港言語治療師總工會和已解散的香港職工會聯盟，便是活生生的例子。因此，凡正當的職工會和工會領袖，定必全力支持刊憲修例。

其次，刊憲修例是照妖鏡，拆穿假工會的西洋鏡假招牌。眾所周知，2019年的黑色暴亂中，反中亂港勢力策動的「35+攬炒」，為奪取立法會的控制權，從而達到推倒所謂親共政權，策動撒豆成兵組織工會，妄圖在間選產生的議席上奪取控制權。在兩年半中，竟有4,427間新工會申請註冊，為過去每年只有15宗新申請暴升百倍，極不正常，不就是為了搞「顏色革命」嗎？

再者，在「反送中運動」及黑色暴亂中，許多醫護、社福、教界、媒體等的工會組織已成顛覆工具，必須促使這些工會改邪歸正，否則必須予以取締。