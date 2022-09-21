特首李家超尋日出席行政會議前會見傳媒，指政府各部門正積極研究喺本港疫情放緩下抵港檢疫嘅要求，當局會盡快公布調整機場到港嘅檢疫安排是否有改動空間，目標係與世界聯通、接軌及減少不便。

事實上，社會近日不斷有呼聲要求「復常」，政商界重量級人物都高叫快快放寬入境限制，否則香港金融中心難保；本報要聞及評論亦不斷呼籲要盡快鬆綁，作出平衡，再船頭驚鬼船尾驚賊，邊谷針邊喊驚，港人恐怕「餓死多過病死」。

各位，港大嘅袁國勇教授和3名港大學者發表文章，分析6月已爆發第6波疫情，而第6波嘅粗病死率已降至0.097%，團隊估計，第6波粗病死率與第5波至今嘅粗病死率0.59%有明顯分別，因為港人接種新冠疫苗比率高，第5波時已有不少市民受感染，社區具備防重症屏障，認為本港抗疫已經進入新階段，香港絕對有條件進一步實現以檢驗代替隔離之「0+7」方案，甚至更進取的方案，加速邁向復常。

此外，專家亦齊撐放寬堂食人數和營業時間，惟需堅持完成3針、戴口罩及室內做好通風。眾所周知，酒樓「利之所在」係能夠辦一枱12人嘅婚宴酒席，若然放寬，唔少酒樓可以起死回生，啲傳統酒樓唔使執完一間又一間。

中港通關歎慢板，3大跨境旅遊及交通建設慘被廢武功，包括西九高鐵、港珠澳大橋、香港郵輪碼頭，再咁落去，除咗「拍烏蠅」就係「結蛛網」，令人慘不忍睹！學者指歷史只等待「堅定者、奮進者、搏擊者」，而放棄「猶豫者、懈怠者、畏艱者」！梁啟超當年認為「要強中國，先要強中國國民之精神」，而目前，老朽亦認為，要強香港，防疫上必須堅定奮進，先要強港官郁吓喊驚之精神！