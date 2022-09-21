自2013年倡議以來，「一帶一路」是國家未來發展的主要策略，中央政府鼓勵內地企業「走出去」，藉着對一帶一路沿線國家的企業進行投資和併購，加快打通當地市場，這樣做對雙方的經濟和民生都有着非常正面的影響。

要點一：難得一見的好機遇。

香港是國際金融、航運、貿易和服務中心，由於地理上緊貼內地，過去也一直扮演着國家和世界聯繫的門戶角色。無可否認，香港未來發展的成功取決於能否融入國家的發展大局。香港在資訊、金融、制度、文化和人才方面都享有明顯的優勢，這些優勢和過去跟國際往來的豐富經驗，肯定能幫助本港企業在投入一帶一路，制訂併購戰略、落實交易、整理運作和解決紛爭時，處於有利位置。這些優勢和經驗可以對本港企業「衝出香港」、在一帶一路的廣闊空間裏大展拳腳起着正面的促進作用。

要點二：超乎想像的新機遇和新價值。

內地企業在對國際市場的熟悉程度上，顯然有別於本港企業。雖然國家鼓勵企業在一帶一路平台上「走出去」，但如果有可以指點方向的「盲公竹」幫忙，內地企業當然會覺得更加放心，這自然成為本港企業運用其國際優勢和經驗的大好機會。香港企業大可扮演「導遊」角色，為願意「走出去」的內地企業按圖索驥，驅走過程中因文化、語言和其他差異而形成的種種障礙。因此，跟內地企業合作，為落實一帶一路提供專業服務，絕對是不少本港企業可以好好把握的新機遇。另外，本港企業如果善用一帶一路所帶來的機遇，更可以為業務創造新的價值。以金融行業為例，香港向來是世界主要的國際金融中心，具有豐富的經驗、專業人才和經貿聯繫網絡，絕對可以在一帶一路的實施過程中，為無數內地企業扮演重要的融資者角色。

而對主打工業的廠商來說，一帶一路是做大業務的千載良機。香港充裕的是資金、技術和人才，但土地和勞工成本非常高，不利於製造業。現在有了一帶一路，本港廠家可把生產程序搬到一帶一路沿線國家裏。這麼一來，香港的資金、技術和人才有了出路，跟港商配合生產的一帶一路沿線國家的經濟又得以快速發展，一家便宜兩家着，絕對划算。

要點三：成為經濟發展的動力。

國務院副總理韓正早前在第七屆「一帶一路高峰論壇」上發表視像致詞，說香港是一帶一路的「積極參與者、貢獻者，也是受益者」，對我們的參與和貢獻給予正面的評價。韓副總理的看法很有見地，筆者非常贊同。其實，香港的參與只是個開端，真正的「戲肉」還在後面。香港正處於「由治及興」的重要歷史階段，最需要的是推動經濟發展的動力，而一帶一路政策正好成為最佳的答案。只要我們把握好一帶一路的機遇，前途肯定無可限量。