正論：惡性循環鑊鑊甘　香江淪落罪孽深

這些年，香港運交華蓋，陷入惡性循環。君不見，本港治安敗壞，毒品案愈演愈烈；假難民作奸犯科，無日無之；虐兒慘劇層出不窮，痛心疾首；衞生情況每況愈下，鼠患肆虐，垃圾如山；動物屢遭毒手，不是受虐就是被車輾斃；冧樹、塌物、車禍接二連三，屢屢奪命。香港就好像一幢日久失修的危樓，搖搖欲墜，現屆政府雖被形容為「武官治港」，但不見強人力挽狂瀾於既倒，反而袖手旁觀，無所作為，簡直是咄咄怪事！

若干事物，互為因果，循環不息，愈來愈壞，此所謂惡性循環是也。目前的香港正正陷入惡性循環的困局，不僅過度防疫導致經濟陰乾，經濟陰乾導致人心不古，人心不古便會鋌而走險，卒令治安益發敗壞，社會日趨動盪。可以毫不誇張地說，毒品案、行劫案、械鬥案、綁架案已成香港新常態，僅毒品案而言，海關隔三差五便會搗破特大毒品案，每次都號稱金額最大，但紀錄旋即又被打破。今年上半年，海關在機場檢獲的毒品逾1.16噸，總值近6億元，反映香港已淪為毒品第一大港。

最不堪的是，黑幫利用青少年販毒充當替死鬼，被捕的未成年拆家不在少數，惟真正的大毒梟卻逍遙法外。與此同時，警方沒有徹底打擊黑幫經營的樓上吧、賭檔等非法場所，往往掃完又開，開完又掃，行禮如儀。須知道，黑幫透過這些地方作為毒品「散貨場」，既財源滾滾，又可藉此「養雀仔」，待青少年毒癮深種，便操縱他們從事非法活動。黑幫財路無損，毒品案自然無法根絕，遺害社會至深便是必然結果。

更須強調，港府對假難民中門大開，令黑幫如虎添翼，絕對是本港治安急劇惡化的罪魁禍首。假難民膽正命平，來港為了求財，與黑幫一拍即合，充當黑幫打手販毒運毒、街頭械鬥、開片互劈、無惡不作。假難民在油麻地街頭被斬死、在元朗被斬斷手掌、在深水埗被劈得渾身是血，這類血腥罪案無日無之，市民惶惶不可終日。至於6月發生的南亞幫中環槍擊案，警方至今未尋獲涉案槍手和手槍。假難民既有司法護身，又有警方放軟手腳，香港淪為罪惡之城，豈是無因！

至於本已沉寂一時的錶行劫案、綁架案，近期再度活躍，早前銅鑼灣在光天化日人來人往之下，發生持槍打劫錶行事件，令人咋舌；綁架案更是動魄驚心，短短時日內，先後發生打鼓嶺綁架撕票慘案、17歲債仔被擄劫案等，再說香港是安全城市，根本沒有人相信。

最令人心痛的是，本港虐兒案有增無減。都說兒童是一個社會的未來、是國家的花朵，但這些花朵未曾成長已夭折，社會還怎麼可能有光明的未來？今年8月，大角咀揭發懷疑虐斃3個月大男嬰案；近日，深水埗再發生懷疑虐斃5歲男童案，已是今年6月至今發生的第3宗虐斃兒童案，情況令人憂慮。這些虐兒案都有一些共通點，或沒有健全家庭，或父母所託非人，最終令無辜兒童受害。至於「童樂居」虐兒醜聞，保護兒童機構淪為辣手摧殘兒童的地獄，更是令人震驚。每有這些慘劇發生，高官和社署總會跳出來譴責一番，要求有關方面寫個報告，但擺完悲天憫人狀後一切不變，直到下一個不幸兒童再次出現，政府重複一次走過場，循環往復，沒完沒了。

走過場同樣見於政府所謂的清潔大行動。歷屆政府都煞有介事說要搞好本港衞生，但歷屆政府搞衞生無不雷大雨小，草草收場，衞生情況則江河日下，愈搞愈差。今屆政府也不例外，「打擊衞生黑點計劃」正風風火火地展開，惟本報多次揭發，衞生黑點固然無甚改善，非衞生黑點更淪為無人過問的「死角」，垃圾堆積如山。遑論老鼠一如以往「任我行」，三無大廈更是烏煙瘴氣，食環署的防治蟲鼠組蛇王當食生菜。衞生惡劣早已淪為本港一大死症，單靠「做騷」就想令環境煥然一新，談何容易。

一個城市是否文明，除了看其治安、衞生，更需看其對待動物的態度。很可惜，香港在前兩個範疇已經不合格，在對待動物方面同樣「肥佬」。香港虐待動物案件不絕如縷，貓貓狗狗屢遭毒手，更可悲的是，就算逃過被虐待的命運，但動物被車撞斃、被車輾成肉醬的新聞也是時有所聞，除了貓狗之外，更包括流浪牛、野豬等。本報多次獻上《貓狗善終園》藍圖，由政府帶頭撥地將所有流浪動物分開雌雄圈養，既可防止牠們無止境繁殖，又可避免動物流浪街頭發生意外，更可發展成觀光業，讓有愛心的市民前來參觀及消費。別以為這是天方夜譚，事實是新界有大量荒廢官地丟空養蚊，只要政府有心便能成為動物樂土，一舉多得，何樂而不為？連立法會議員都贊同藍圖可行，偏偏港府至今拒納，是不能也還是不為也，還用問嗎？

香江沉淪絕對有迹可尋，過去鮮有發生的演唱會塌屏幕事故、地盤塌天秤慘劇接連上演，導致多個家庭破碎，若非有些人「差不多先生」上身，港府監管是是但但，這些人禍絕對可以避免。說到底，香港由福地淪為亂地，市民紛紛用腳投票移民遠飄，早已證明港府管治出了大問題。所謂「武官治港」，既無法搞好治安，更無法振興經濟，銀樣鑞槍頭，中看不中用，寧不悲乎！