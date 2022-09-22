產評：美元國債狂吸金　股匯商品有排震

美國聯儲局如無意外再次一顯「鷹姿」，抗通脹成首要任務。美息尚難估頂，美元將維持大漲小回格局。隨着美國債息上升，將繼續對包括股、匯、商品等主要資產的資金流造成分流效應；而利息成本不斷上升，亦會衝擊信貸市場，打擊投資與消費，變相又對資產價格調整添壓。故看官要有心理準備，環球金融市場將會持續大幅波動，甚至出現極端動盪，要緊握扶手，坐穩過山車！

事實上，美國8月的通脹率較市場預期為高，通脹持續高企，意味聯儲局不得不持續採取量化緊縮的貨幣政策來應對，即使增加美國經濟衰退風險，亦在所不惜。在這個背景之下，利率上升及避險需求的帶動下，短期美元「一匯獨強」的格局尚不見得會有任何變化。換言之，一眾非美元貨幣要繼續貶值之旅，各大央行得狠心繼續跟隊加息應付走資壓力，免得通脹與本幣貶值雙雙失控，惟歐洲及亞洲新興市場的債務危機正進入高發期。

歸根究柢，美國債息持續破頂，10年期債息曾升穿3.6厘，見逾11年新高。雖然美國經濟不見得樂觀，但環顧全球，就連一向以高增長見著的主要經濟體中國，今季經濟增長亦恐失守「3字頭」，加上中美貨幣政策一鬆一緊，息差不斷擴闊，近期人民幣兌美元匯價加快貶值，正說明了資金別無他選，繼續湧往美元的取向。美國聯儲局的取態若沒有最「鷹」，只有更「鷹」的話，切忌輕率為美息走勢估頂。

問題是債息上升，不利企業融資；企業停止擴張，縮減營運，對企業盈利和股價造成沽壓。債券投資潛在回報可能高於股市，將加快資金流出股市。

故說年底前，環球股市極大機會持續出現大幅動盪。一定程度反映國際投資景氣的港股，近期走勢偏弱，似要力守18,000點大關，可成交不斷縮減，只怕最終還是「久守必失」，迎來破底而下。

匯市、股市皆無可作為，商品市場亦不見得能逆市復勇，皆因全球經濟衰退風險驟增，勢將打擊商品需求。除非在當前俄烏緊張局勢升溫下，國際地緣政治爆發不可臆測的重大風險，否則油價有波幅，但難再重現破頂升勢。至於金市，雖然黃金具避險功能，但始終沒有利息回報，在美息勁升及美元強勢下，金價亦難敵地心吸力，近日失守每安士1,700美元關後尚未見似樣反彈，足見弱勢已成。這些現象都在說明短期美元強勢難改。

在全球出現一股能抗衡西方經濟逆風的新力量之前，強美元沒有對手。市場都在等待中國經濟走出防疫，恢復正常，至少能為亞洲區景氣回穩帶來一絲希望。可踏入第四季，內地的二十大會議，以及美國的國會中期選舉，都對往後中美博弈有所啟示。所謂「君子不立危牆之下」，此前全球資金選擇「唔做唔錯」，停泊在相對高息而安全的美元，屏息以待，等風暴過後再謀去向，也是可以理解的自保之法，這也再次重申一個重要訊息，就是別過早為美元強勢估頂！