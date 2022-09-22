世界視線：歐洲整合與分化　匈牙利改變格局

烏克蘭之戰加快了歐盟的整合與分化。一方面，西歐主導的歐盟體制在美國的督促和協助下，整合各國對俄羅斯採取一致的立場與政策。以往與北約的分歧在親美的歐盟官僚協調下，德、法似乎不得不支持北約的強硬立場。即使德國政府內部的綠黨成員，也不顧社民黨的傳統東向政策，全面附和美國的反俄戰略。在美國主導下，北約與歐盟官僚正圖整合各國，統一對俄立場。

另一方面，對俄制裁帶來的經濟困難，使歐盟大國裏的群眾與小國政府一起向歐盟抗議，也同時牽涉出匈牙利與波蘭等東歐國家與西歐的價值衝突──傳統歐洲價值與西歐極端自由主義新文化的矛盾。歐盟官僚要制裁匈牙利，波蘭與匈牙利卻互相掩護，否決歐盟官僚任何對它們個別的打壓。它們對東歐各國正起着示範作用，鼓吹對歐盟官僚的反抗。

這個整合與分化的過程裏，匈牙利處於關鍵地位。它與波蘭推行維護歐洲傳統文明、文化、宗教、社會價值等，在西歐各國內部亦有相當支持者。當經濟困難、富裕不再的時候，受打擊的社群多會推諉責任於自由主義帶來的價值轉變與社會改革。匈牙利總理歐爾班主張回歸歐洲傳統，也要求歐盟建設一個多元包容的歐洲，並不像英國脫歐。這樣的主張，對於着重理性、從90年代體制危機中出來的東歐和歐債危機後的南歐，都有眾多的支持，引起廣大的共鳴。此所以歐爾班在匈牙利接連獲選民的絕大多數投票認同，也反映在東歐、中歐以至南歐選民現時的政治取向。

匈牙利在經濟上力求作為歐洲的運輸樞紐，連接上中國中歐鐵路，北路通俄羅斯，南路通中亞、中東。匈牙利定位的是出口導向，故此在貿易政策上多方聯繫，並以交通運輸四方連接為發展戰略。近年積極修築通道，除布達佩斯至貝爾格萊德的新鐵路外，在邊境口岸和布達佩斯都興建新的樞紐設施。

匈牙利的另一戰略，是吸引外資。中國全球最大的汽車電池商寧德時代已經投資當地，匈牙利的工業化發展會因此加強運輸樞紐的作用。中國生產之轉移至匈牙利等中歐各國，將會把零部件、成品的運輸可從北路德國、波蘭轉移至中歐，一是中歐南路，另一是通希臘、保加利亞、羅馬尼亞，以至意大利的港口。

歐洲大勢正在轉變！

研究所所長 陳文鴻