功夫茶：環保回收得把口　結果又係逼人走

曲士不可與語至道，拘於俗、束於教也。這幾句話是指思想迂腐、見識短淺嘅人，不能同佢講乜叫做最完美嘅境界。呢，港府口口聲聲話重視環保，強調要做好源頭減廢，又聲大大要做好廢物回收！之但係，原來又係「曲士」，甚至係「葉公好龍」！

各位，古人葉公，平時口口聲聲喜歡龍，當真龍下凡到佢家，又被嚇到面無人色。「葉公好龍」比喻所好似是而非，以致表裏不一。嗱！港府搞環保，不就是葉公好龍嘅生動寫照嗎？如果唔係，全港唯一處理雜紙、紙包盒嘅回收廠「喵坊Mil Mill」，點會不獲政府全資擁有嘅科技園公司續約元朗創新園嘅用地，租約年底結束。

事件曝光後，引起廣大回響和關注。阿哥！回收廠一旦停運，本港紙品回收業面臨更大困境，有市民擔憂本港日產過千噸雜紙將來無人回收，加重堆填區負擔。港府就重申一直支持回收業，又話社會亦關注土地運用，政府要喺兩者之間取得平衡云云。依家卻係連唯一一間紙包盒回收廠都不能容喎？點平衡吖？

「喵坊Mil Mill」創辦人稱，新加坡早喺去年已向佢哋招手商討合作，並獲實地考察，當地部門一直指會協助物色合適廠房，並就人手等問題尋求解決。喂，星洲知係寶，而港府竟當草？又話重視廢物回收，豈不是又係墳前燒銀紙──呃鬼！難怪有識之士慨嘆，繼人才、資金、盛事流向新加坡，連回收業都被獅城擸走。港府唔好話搶人才，連留住人才都做唔到！猶幸廠東強調，即使喺新加坡設廠，亦不想放棄香港業務，奈何現時喺環保園設廠，投資額動輒千萬元甚至上億元，中小型回收企業難以參與。

唯一紙包盒回收廠不能容，引來群情洶湧，更引發社會關注。輿論直指港府搞咗幾十年環保，一事無成，皆因咁多年都係流於口號化，光說不練，豈會成事？至叻就係寓禁於徵：膠袋，徵費！垃圾，徵費！如果收費就可以解決問題，徵費就係做咗嘢，冇回收再造，冇源頭減廢，好快就垃圾圍城喇！依家發泡膠箱充斥處處，就係運唔返內地，香港又冇回收，可見回收再造不能缺！政府必須牽頭去做，且須有全盤計劃，依家畀輿論話搞環保係假大空！知衰補鑊，環保署又話已接觸「喵坊Mil Mill」廠家，包括提供3幅短期租約土地，分別位於青衣、長洲及柴灣。由於係短期約，廠家仍有顧忌；至於屯門環保園另有兩幅約1.3公頃土地仍未招標，相信仍待觀望。

事實係，紙包盒回收廠對環保確有功，廠方又有誠意喺香港做落去，除咗科技園答允予遷廠寬限期，港府有關部門更應鼎力協助，令其有充裕時間另覓地點設廠，為環保再出多一分力！時間不等人，政府咪成日以為淡淡定、有錢剩至得㗎！