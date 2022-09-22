俄羅斯宣布烏克蘭的4個地區，頓涅茨克共和國、盧甘斯克共和國、赫爾松州、扎波羅熱州，將在9月23至27日實行公民投票，以脫烏入俄，歸屬俄羅斯領土。與此同時，俄羅斯國會通過動員法案，總統普京宣布部分戰時動員。這樣的發展，是把烏東、烏南地區通過當地公投變為俄國領土。若烏克蘭進攻便是侵佔俄國領土，俄國部分動員便可進入烏東、烏南捍衞國土。此舉也是先發制人，一如特別軍事行動。北約支持烏軍反攻，已是北約與美國的深度介入，只差公開出兵。烏克蘭軍隊的目標是收復克里米亞，不惜對俄國土轟炸。

美國與北約在烏克蘭的形勢，一如韓戰。俄羅斯出兵支援烏東俄裔，美國與北約便如當年美國領導的聯合國軍。俄軍先勝，然後美軍深度介入，俄軍受挫後便大舉出動，不再克制，差別只是俄羅斯一國抵抗，沒有中國抗美援朝時有蘇聯在後。那時中美沒公開宣戰，今次亦沒有俄美開戰。但戰爭必然擴大，像韓戰那樣激烈。俄羅斯有如中國當年，是不能敗、不能退。普京亦公開表明，這是殊死戰，俄羅斯敗便要不惜核戰。

俄羅斯這樣的動員、表態，是背城一戰，向天下公告，不能戰敗。除非俄羅斯內亂，以普京的民意支持，俄羅斯上下近乎一心地進行戰爭。美國不是沒有利用過去幾十年布下的暗線，企圖策動顏色革命，可也輕易被普京瓦解，因而美國對付俄羅斯早已轉變為對俄羅斯民族、文化、國家摧毀，針對所有俄羅斯人，而不是把平民與政府分開，這才是種族滅絕的策略。策反不了俄羅斯內部，烏克蘭戰爭正蛻變為俄羅斯民族保家衞國的決戰，像二次大戰時與納粹德國之戰，不計犧牲，戰情必變為激烈殘酷。

這已不是美俄對決的阿富汗之戰，而是與二戰相類的「世界/歐洲」大戰。俄羅斯必然不會對烏克蘭再克制，也不會容許美國及歐盟政客用烏國作為他們政治公開的平台。俄國多會全面斷絕烏克蘭的對外貿易運輸，包括北約的軍火供應，也斷絕供應歐盟的石油、天然氣、糧食，由特別的軍事行動轉為戰爭，採用所有手段。

烏克蘭戰爭演變為美俄之戰、俄羅斯保衞祖國之戰，除了一方戰敗，應難以終結。歐洲大戰，美國未必容易騰出手來在亞洲作第二場戰爭。但中國可以獨善其身，置身事外嗎？