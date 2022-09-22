美國總統拜登在台海爆發戰事、大陸武統台灣、美國會否派兵參戰問題上，總是愛玩「口誤」，表明參戰意圖，然後再由白宮發言人澄清「美國對台政策未變」。對此，拜登日前又玩了一次，節目主持人問他，美國軍隊是否會保衞台灣？拜登回答：「會的，如果那裏真的發生了史無前例的攻擊。」主持人再確認：「為了清晰明確，（你是說）跟烏克蘭的情況不同，如果中國入侵，美國軍隊的男女軍人會保衞台灣？」拜登說：「是的。」主持人的追問和拜登反覆回答，都是「清晰明確」的，一點兒不模糊，「玩模糊」的是白宮發言人，籠籠統統的說「美國對台灣政策不變」。

這不是「澄清」，而是在製造模糊！當然，這個模糊一定是拜登認可的，是他們共同製造的。今次白宮發言人除了表示「美國對台灣的政策並未改變」外，又說了一句讓人猜測的話：美國不會正式宣示美國軍隊是否會保衞台灣。「不會正式宣示」？這是否意味着「美軍出兵保衞台灣」不必正式宣示？美國會「不宣而戰」？美國人在台海戰事上又多了一個玩「模糊戰略」的說法。

華府玩「模糊戰略」，北京則一點不含糊。中國外交部發言人一如既往的表示，任何人都不要低估中國人民捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力；中國外交部也一如既往的對華府「提出嚴正交涉」。美國玩模糊，中國則持堅定、持堅決、持清晰有力。美國人玩模糊是在不斷試探北京，對華施壓；北京的堅定、堅決、清晰有力，讓美國沒有半點空子可鑽，明確中國會無所畏懼的為捍衞國家主權、領土完整和美國開戰，會擊潰和消滅美國對台灣的一切軍事援助，包括「參戰」的美軍，來多少消滅多少！

總之，華府的「模糊戰略」在北京這裏完全沒用，北京既已下決心武統台灣，那就已作好立足和美軍決一死戰的準備！