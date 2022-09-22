原來時光真的會倒流，日本就是一例。有日本媒體算過一筆帳，隨着日圓匯率跌跌不休，日本今年的名義GDP以一美元兌140日圓計算，將倒退至4萬億美元以下，回到1992年之前的水平。也就是說，自從經濟泡沫爆破以來，日本已經迷失了整整30年，期間好不容易取得一點點經濟增長，結果匯率一跌，瞬間化為烏有。

沒有比較就沒有傷害。30年來全球GDP增長了4倍，中國更增長了40多倍，唯獨日本不增反減。1992年中國GDP只有4,269億美元，去年已超過17萬億美元，難怪小日本心理不平衡。自從2010年中國GDP首次超越日本，小日本就焦慮不安，近年眼見中國愈拋愈遠，他們更是羨慕嫉妒恨。這些年日本媒體經常炒作「日本人對中國持負面印象的比例上升」，說穿了就是因為缺乏自信，就是因為心理扭曲。

冤有頭，債有主，日本應該怨恨的是美國，而不是中國，因為其所有苦難都是拜美國所賜。當年日本被迫簽下一紙《廣場協議》，引爆經濟泡沫，從此開啟長達30年的噩夢，整體GDP和平均工資固然不進反退，樓市和股市也是一蹶不振。再加上近期日圓兌美元暴跌兩成，更如雪上加霜。目前美國通脹依然高企，加息欲罷不能，意味着強美元不會很快結束，日本更難過的日子恐怕還在後頭。

所以說，充當美國鷹犬大多沒有好下場。二戰後日本一直被美國緊緊控制，無論是軍事和外交，還是政治和經濟，都必須聽令於華府，完全沒有獨立自主可言。尤其不堪的是，日本對美國俯首帖耳，不但沒有得到回報，反而屢遭毒手。上世紀80年代，日本半導體產業曾經獨霸天下，佔全球份額超過五成，後來也逃不過美國打壓，從此走向沒落。這次美國利用強美元收割全球，傷害最深的也是日本和歐洲，可見老美從來都是自私自利，盟友也不會獲得任何優待。廣東歇後語「黃皮樹了哥──唔熟唔食」，說的就是這個道理。

可悲的是，日本被美國予取予攜，卻敢怒不敢言，只能轉移目標，將怨氣發洩在中國和俄羅斯身上。俄烏戰爭爆發後，日本緊隨美國制裁俄羅斯，甚至猶有過之。另一方面又明目張膽挑釁中國，加緊介入台灣問題，更揚言「台灣有事即日本有事」，簡直狂妄到了極點。其實眾所周知，不管小日本多麼囂張，也不過是美國的鷹犬而已。