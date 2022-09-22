港府墨守成規，故步自封，新加坡則坐收漁人之利。自從取消入境限制後，新加坡的會展業、旅遊業全面復甦，有立法會議員指出，獅城在未來3個月舉行的會議、論壇和展覽，大大小小共有600多個，被冠以「亞洲」、「國際」的展覽和會議的也有好幾十個；更不得了的是，當地10月份的四、五星酒店價錢，漲到5,000港元到一萬港元一晚。反觀香港酒店業仍要靠做檢疫隔離吊命，而且別說盛事紛紛轉投星洲，連本港最頂尖的紙包盒回收廠也因為無地收容，隨時轉投新加坡。

高官至今仍在拖拖拉拉，一味強調正在檢視放寬入境安排。人們實在不明白，明明已有新加坡這個「先行者」做辦，港府照跟已可以，到底還有甚麼難處，連「0+7」都未能及早實施？

事實上，即使實施「0+7」，也不會有海外旅客來港。試想想，旅客登機前要取得核酸陰性證明，抵達機場後要再做核酸和快測，就算不用入住檢疫酒店，但7日都要孭住個黃碼，不能堂食，不能去主題公園，期間還要日日快測加數次核酸檢測。難道你叫旅客來港就是為了做檢測、留在酒店吃外賣？

明乎此，香港實在沒有必要再搞甚麼「0+7」檢疫方案，索性直接「0+0」，頂多要求旅客每天做快測，否則全世界只會視來港為畏途，經濟只會加速陰乾。連主管港澳事務的京官都認為，「港府按疫情調整防控措施無可厚非」，真不知一班港官究竟怕甚麼？當然，他們個個月薪數十萬元，人人不食人間煙火，只知搬出「保護一老一幼」等高大上理由，掩飾自己的無能不作為。問題是，當阮囊羞澀，就快餓死，不妨請高官落區問一問「一老一幼」，他們是怕冇飯開多點，還是怕中招在家休息幾日多一點？