內地早前瘋傳一段影片，一名男童疑因不滿遭祖母責打，於是反抗並以手臂鎖緊對方頸部，被壓在地上的祖母數分鐘後一動不動的，有指已被勒死。黃絲如獲至寶，將事件大肆發酵，有流亡黃人主持更質疑是否中國文化基因出問題，這正好說明黃人永遠是自掩一目來看世界的盲毛之流。

像這類同室操戈、家門不幸，中外皆有，美國德州5月才發生了史上最血腥校園槍擊案，一名18歲拉丁裔男高中生在家中槍傷祖母後，再闖入一間小學亂槍掃射，導致21人死亡，黃人這麼快便失憶，身為時事評論節目的主持人，既對時下年輕一代拒不受教且好勇鬥狠，看不出個所以然，又不知社會上「有4%的人毫無良知」是何所指，還把議題扯到香港早前有學校推廣孝道，安排學生跪地向家長奉茶，這等「單眼佬看世界」的時評，根本是浪費大氣電波。

與其說箍死祖母事件，明明有人在旁拍片，但只出聲勸阻卻沒人上前阻止，後來一名背着嬰孩的女子入鏡，亦只是責打男童，懶理被鎖頸致奄奄一息的祖母，斥此乃人性的荒謬，那倒不如問問這種情況跟黑暴火燒異見者、築起傘陣毆打他人，在場黃絲不但不阻止，反而撥火，事發後更連斥責黑暴泯滅人性也欠奉，反揚言不割席，到底何者更稱得上是「人性的荒謬」？

說到孝道，「孝」字有土能分割一小塊，那才有子盡孝，倘無恒產，以時下功利的年輕一代而言，當斟茶遞水、任勞任怨的父母利用價值已完，宜不得一腳踢開。不少黃人撇下年邁雙親，只顧自己移民，這等孬種的人性已非常明顯，黃人主持只知聚焦跪地斟茶，卻又不見有質疑婚嫁儀式上的同類畫面，虧他還敢搬出「文化基因」的牌頭，根本就是班門弄斧瞎扯淡。