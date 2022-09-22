疫情持續多時，嚴重打擊香港民生和國際競爭力。隨着近日重症率與死亡率大減，加上中秋後疫情未見惡化且有回穩迹象，為推進社會復常，社會各界要求放寬入境防疫措施，冀盡快開關，為冰封的經濟解凍。

特首李家超日前會見傳媒，指政府各部門正積極研究在本港疫情放緩下抵港檢疫的要求，當局會盡快公布調整機場到港的檢疫安排是否有改動空間，目標是與世界聯通、接軌及減少不便。而負責港澳事務的京官首次開腔，認為香港可因時因勢調整防疫措施，當局宜把握形勢，盡快鬆綁，先加快接軌國際的步伐，才能發揮本港聯通世界的應有角色，為社會復常和經濟復甦打開新局面。

與內地通關需視乎內地採取的抗疫策略，任何調整均由內地主動，香港配合。惟接軌世界與和內地通關並不矛盾，國際通關已成大勢。疫下香港仍維持較外地嚴格的入境限制，與全球多國或地區完全對外開放、豁免入境限制做法大相逕庭，不但令旅客、外資因通關不便而卻步，一些國際賽事都要移師他國舉行。如果香港再不開放門戶，經濟將很快陰乾。

所以，內外通關可以分開處理，必須雙軌並行。港府上月放寬入境檢疫安排，採用「3+4」，即3天酒店檢疫及4天家居醫學監察後，並未為疫情輸入帶來額外安全風險。隨着中央對香港先通國際關開綠燈，港府應把握時機，在醫療服務能力及隔離設施足夠的前提下，盡快實施「0+X」安排，讓通關可有條不紊進行，適時達至「零障礙通關」，挽回香港國際競爭力。同時積極與內地商討，逐步縮短進入內地的檢疫日數和增加每日從香港入境內地的名額，並盡快落實「逆向隔離」安排。