歌傳意，曲連情。「九一八事變」後，抗日救亡的愛國歌曲經戰爭洗禮，喚起全國各族人民同仇敵愾團結抗戰的覺醒和決心，一曲《松花江上》賺人熱淚，一首《義勇軍進行曲》激起全民抗戰決心。不唱抗日歌，怎救我中華？愛國歌曲代代傳唱，唯獨香港在回歸後不興唱，結果自然是靡靡之音充斥，港人的愛國情懷每況愈下，崇洋媚外的意識自必油然而生，難怪香港年輕人戀殖情意結這麼重。

前美國國務卿杜勒斯炮製對付新中國的《十條戒令》，明言把希望寄託在中國的第三代及第四代人身上，實現和平演變，「衞星上天，紅旗落地」，一如蘇聯的解體分裂、蘇共落台。可是，杜勒斯卻看不到中共領導人把馬列主義中國化，既改革又創新，解決了中共執政的「周期率」，開創中華民族團結奮鬥，為實現社會主義現代化強國的新征程，當中也同中華民族自強不息、接力奮鬥的抗戰精神有關。

為甚麼中華民族能夠精誠團結、堅持不懈奮鬥拚搏呢？就是靠愛國精神傳承。人人抱着「國家興亡，匹夫有責」的民族感和愛國心，這是必須歸功於九一八事變之後，全國大興唱抗日救亡的愛國歌曲，透過歌聲發出人民的呼聲，激發人民決不低頭、絕不投降，寧可站着死、決不跪地生的抗戰士氣和保家衞國決心，為國為民不惜犧牲個人和家庭的一切，拋頭顱、灑熱血，決不做亡國奴。

去年「七一」中共建黨百周年，筆者作為香港觀禮代表團一分子，站在天安門觀禮台透過電視直播與全國人民一起齊唱《國際歌》、《松花江上》、《團結就是力量》、《大刀進行曲》、《保衞黃河》等歌曲。愛國歌聲振中華，激發起全國全民邁向新時代，香港不大興唱抗日愛國歌曲，豈能「去殖化」呢？