美國總統拜登自去年初上任以來，已經4度公開發表軍事介入兩岸衝突嘅言論。日前，佢又再次打嘴炮，於專訪中大言炎炎，指一旦中國大陸對台動武，美軍會防衞台灣，更稱由台灣決定是否獨立。

事實上，美國的時代已經過去，但拜登彷彿仍活在30年前嘅世界。還是英媒清醒，指美國沒有大籌碼，卻想要大交易。美國內外交困，自顧不暇，一個政治上不穩定嘅華盛頓，如何讓人信服其胡謅的所謂「承諾」？

呢，不久前印度才宣布，為維護國家利益，該國決定暫時退出「印度-太平洋經濟框架」（IPEF）貿易領域的談判。呢個框架係拜登今年5月喺日本宣布啟動，有成14個國家參與，除咗美、日，還包括印度、南韓、新加坡、澳洲、汶萊、斐濟、新西蘭、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南。漪歟盛哉！之不過，呢個框架既以「印太」為名，正如有論者指出，儘管該框架名稱中嘅「印度」（Indo）主要係地理名詞，泛指印度洋區域，但擁有逾14億人口嘅印度，正是這個區域第一大國，喺整個印太框架概念舉足輕重，冇咗印度，呢個框架是否需要「改名」以調整定位？名不正則言不順也。

印度此舉，即使不是對美國直接打臉，都係好唔畀面啫！葉落知秋，美國已今非昔比，當年佢係「世界警察」，要打誰就打誰，話制裁邊個就邊個，何等威風？可惜美國嘅外交實力已難復當年勇，阿富汗全面退兵已成歷史，拉攏東盟失敗，制裁俄羅斯無效，印太經濟框架亦成笑柄！此時此刻，竟然仲廢噏若台海開戰，美國會防衞台灣！美國就靠嘴炮「馳援台灣」，白癡都知螞蟻豈可推倒大象，「馳援台灣」恐怕只有蔡英文信到十足！