最近，中央辦公廳印發《推進領導幹部能上能下規定》，目的是形成「能者上、優者獎、庸者下、劣者汰」的用人機制。由於這一《規定》在中共二十大倒計時一個月的關鍵時間節點，而文件主題又牽動敏感的人事議題，因而備受關注。

《規定》並未明文提及是否適用於中央級領導，但按照十八大以來的吏治邏輯，對官員的監督講究「無死角、無禁區、無盲區」，反腐打虎「不論地位有多高、權力有多大」，而《公務員法》等亦明確將國家級正職、國家級副職納入法律約束範圍，因此，能上能下順理成章亦是「全覆蓋」。

官方闡釋，新規旨在破除「太平官」弊端。內地擁有全世界最龐大的職業官僚集團，待遇優越，只要不觸犯法紀，縱然無功，仍可論資排輩、依序敍遷，無災無難到公卿，高官厚祿過太平日子。這就造成了尸位素餐、效能低下等弊端。照此而言，新規有其積極意義。然而從輿論反應來看，卻是不安大過樂觀，蓋按照所謂黨管幹部、集中統一原則，這種規定很難有效反饋民意，卻極大可能淪為權鬥洗牌的工具，用「能下」排斥異己，以「能上」培植私人，令吏治僵化轉向另一種利益板結。

實際上，近年能上能下的案例已有不少，如寧夏黨委書記李建華、全國婦聯黨組書記宋秀岩等人，均未到65歲退休年齡，便提前兩年卸任；同時又有多人超期服役，如新疆主席雪克來提‧扎克爾一直任職到68歲，刷新90年代以來省級首腦任職紀錄。中央層面亦如此，5年前就有多位尚未到齡的政治局委員，或直接「裸退」，或轉崗人大、政協，投閒置散。以往對於官員更新換代具有重要考察意義的資歷、年齡等客觀指標，如所謂的「七上八下」之類，均已實質性廢除，不再有剛性約束。

去年底全國省委換屆，曾是全國最年輕副部級幹部的江蘇省委常委楊岳，53歲即被罷黜常委；58歲的河北副省長夏延軍，本將退休卻入常。而今次的新規，對於「能下」的方式，除了以往的調離崗位、改任非領導職務，又明確增加了提前退休，讓要下的人下得更徹底。打破條條框框，洗牌的彈性空間也就更大。

外界慣於津津樂道猜測北京的人事安排，但往往囿於刻板印象、固有觀念及因循慣例，或言必稱「北戴河會議」，或仍繁瑣計算於「七上八下」，而對於新時代的變化缺乏感知，直將波詭雲譎、風雲變幻的紅牆政治，當成了按理論模型構建的遊戲。

其實，蕭瑟秋風今又是，人間已無北戴河。北戴河休假固然有之，但曾經的會議模式已廢止多年。而「七上八下」的潛規則，又怎能敵「能上能下」的明諭令呢？只要工作需要，「八上七下」亦不出奇。年齡不會再成為自我設限、自縛手腳的條條框框，這才是真正的能上能下。要不然，為甚要大費周章修改出台一個《規定》呢？