世界視線：意識形態頭硬　現實到處撞牆

德國面對俄烏戰爭帶來的能源危機及經濟衰退，執政三黨聯合政府中，意識形態最上蹦下跳但又現實上既墮落又蒙受衝擊的，是「90聯盟/綠黨」（簡稱綠黨）。

德國綠黨在1980年正式成立，立場是歐洲融和、反戰（所以當時和社民黨左翼均是提倡退出北約及反美的急先鋒）、反核及綠色經濟（取替化石能源）。綠黨的上升極快，由開始在州政府參政到1998至2005年成立與社民黨的聯合聯邦政府，當時黨領導兼外交部長及副總理菲舍爾（Joschka Fischer），更是長期比總理施羅德民意支持度更高。菲舍爾最震驚世界是他在2003年慕尼黑國家安全會議公開否定美國政府提出伊拉克有大殺傷力武器，發動德政府不支持第二次入侵伊拉克。

當時綠黨是反美霸權的領航者！

綠黨在1998及2002年分別得票6.7%及8.6%，建立與社民黨聯合政府，2009年更突破到10.7%的兩位數，只是默克爾的選舉成績更成功，一直壓倒綠黨無法組閣。到了2021年7月，因為德國發生世紀水災，民意大幅支持綠黨應付氣候變遷，一度民意支持達到前所未有的28%！黨魁貝爾伯克（Annalena Baerbock）意氣風發，可惜她被揭發有未申報的政治獻金及她的新書被證實多處涉嫌抄襲不同資料來源，去年大選得到14.8%「令人失望」的好成績，組成三黨聯合政府執政。

作為最沒有外交經驗的外交部長，貝爾伯克竟然在去年12月提倡「價值導向的外交政策」，這明顯是淪落到支持拜登政府一直強調的以美國式民主及自由制訂國際秩序。她更堅決至盲目附從美國推動北約東擴，以及支持美國霸權主義政府主導拱火俄烏戰爭。她到處樹敵，強調歐盟要組織起來對抗中俄的發展，也支持德國經濟與中國脫鈎，這明顯和夥伴社民黨及自民黨唱對台戲。

俄烏戰爭爆發以來，貝氏一直支持加快供應軍火給烏克蘭，最近她更口出狂言，要全力支持水深火熱的烏克蘭人民，「無論德國選民的想法是甚麼！」可是，她居然在9月19日公開表示，要和其他歐盟成員國考量好，才看會否供應戰車給烏克蘭。

最後，貝爾伯克還是台灣「德台友好」組織被拉攏的政客，她拿到甚麼好處，也應該公諸於世。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻