功夫茶：推全新觀看次數　不脫節示民熱話

擊石原有火，不擊乃無煙！不斷精益求精嘅《on.cc東網》永遠站在服務讀者最前線，從不敢自滿，深知要喺互聯網延續領導地位，不擊石延亮火光，照亮自己更照亮他人，從本港發光至全球，點會得到讀者咁多年來熱烈捧場和厚愛吖！

本報關心時事關心讀者，除咗原有嘅「最高瀏覽」，又再推出全新「觀看次數」功能，為廣大讀者提供新聞及視頻嘅觀看次數。東網手機版包括24小時更新嘅《即時新聞》及新聞影片、每日凌晨更新嘅《東方日報》報章豐富內容，新聞全港最多，更新速度最快，集合圖文影片，介面清晰，影像凌厲，令人無一時一刻，不適耳目之觀，一個字記之曰「正」！兩個字：「好正」！三個字：「正到暈」！

各位，港人生活節奏快，而當今資訊爆炸，今次東網推出嘅「觀看次數」功能，其實主要反映讀者嘅點擊率，要言之，點擊率愈高，反映讀者觀看次數愈多，無形中話畀大家知，讀者最多關心乜、留意乜，從而幫到有啲大忙人，佢哋未必有閒情逐段逐段睇，咁，呢個「觀看次數」幫到佢先留意城中熱話，包保唔會同社會脫節！

嗱！新功能已全面覆蓋港澳、兩岸、國際、評論、產經、繽FUN星網、體波、馬經及視頻各主頁，讀者隨時隨地都可以了解各文章、評論及視頻嘅最新熱度。為方便廣大讀者更容易掌握各文章及視頻嘅觀看次數，觀看次數單位由1,000開始，會以「k」表示，代表以千次為單位。舉例：觀看次數由1至999，會直接顯示。若觀看次數由1,000開始至999,999，尾部會顯示「k」，代表以千次做單位。舉例：如觀看次數為1,800，會以1.8k顯示；如18,800會以18.8k顯示；如188,800會以188.8k顯示，如此類推。

各位，就以尋日嘅新聞為例，較多觀看次數有「長沙灣田螺車墮橋撼校巴 田螺車司機死亡」意外，此外就係近黃昏時「尖沙咀性感吊帶裙女子逃避掃黃 攀出大廈外牆飛簷走壁獲救」從後飛快追上；至於八卦消息，如「西環兩女桃色糾紛前傳 『齊人』片段曝光」，觀看次數亦相當「墟冚」，可見市民鍾意「窺秘」及「食花生」！

功夫茶從呢個「觀看次數」都有啲體會，就以「評論」版而言，皆因本報敢為民發聲，講真話，是以向來觀看次數都高企。「龍門陣」名家坐鎮，一向口碑唔錯。呢，如果唔係有觀看次數顯示，功夫茶都唔知原來讀者咁關心天下大事，「世界視線」觀看次數相當高，而「產評」亦多人留意，即使新專欄「娛圈單打」收視亦不俗。可見口味呢家嘢，唔睇觀看次數又真係未必估得到！各位，快啲更新《東網》APP就可以體驗革新版面百家爭鳴帶來嘅無窮樂趣！