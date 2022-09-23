產評：美用息魔設困局　港須撤辣勿中伏

市場早已警告，本周「央行超級周」將正式向世人宣告全球經濟邁向衰退，明年是高潮，因除日本外，一眾央行會斬釘截鐵大手加息！結果「主角」美國聯儲局毫不客氣激化「逆向貨幣戰」，即意圖利用加息以本傷人，並預告為抗通脹，民眾無可避免要承受經濟苦楚，樓市也勢必降溫。言猶在耳，日本昨終於出手托日圓，為1998年亞洲金融風暴以來首次，在在反映事態嚴重。面對環球經濟風暴，港府別再「無為而治」，須盡快為樓市「撤辣」急救經濟！只有這樣，才能避免墮入美國攬炒全球的圈套，也能避免本地各產業一環扣一環的破產倒閉潮。

美國之所以不惜犧牲經濟而大手加息，與其語重心長說是意識到通脹失控代價更大，倒不如直截了當說要讓全球陷貨幣貶值潮，看誰的外債及美元外儲撐不住。這不擇手段要保住霸權的司馬昭之心，路人皆見之！因此，今次反而要關注日本干預圓匯！日本過去很少這樣做，上次「托價」已是1998年，當時正值亞洲金融危機引發日圓拋售和大量資本外流。

一般而言，當局干預貨幣只會在面臨「三重威脅」時方成為選項，就是匯市、國內股市和債市同時面臨拋售。「托匯」的代價是燃燒其全球第二高、達1.33萬億美元的外儲，若事後證明入市後日圓仍敵不過市場力量而貶值，後果更嚴重。根據往績，1998年亞洲金融危機時日圓疲弱，即使日本與美國在6月聯手托市，也擋不住日圓兌每美元在8月貶至近148。

回看1998年8月，亦是亞洲金融風暴最嚴峻之時，港府破天荒入市打大鱷，展開了一場令老一輩港人仍猶有餘悸的「保衞戰」。若以史為鑑，今次日本出手「托匯」，不但不會一次過扭轉金融市場萬劍歸宗流向美元之勢，反而是宣告亞洲爆發金融風暴的日子近了，未來兩至3個月是「戲肉」所在。

事實上，亞洲四小龍之一、作為「全球經濟晴雨表」的南韓早已遭受大鱷覬覦，今次甚有可能取代泰國，成為引爆亞洲金融風暴的「風眼」！南韓今年來的一連串經濟數據與市場表現，都已惡化到上次亞洲金融風暴或2008年金融海嘯期間的水平，無論是通脹、貨幣韓圜、外儲、貿赤等，皆已在極端危險的水平，還未計及亞太周邊地區的印度盧比、越南盾、菲律賓披索匯價屢創歷史新低。

正因美國硬着打「逆向貨幣戰」，就連世界銀行也警告，全球經濟正面臨過去50年來罕見的國際貨幣與財政政策同步緊縮，將造成需求增長急煞車，目前與1970年代滯脹有許多相似之處，部分經濟體恐陷長達10年債務危機。

既然風暴正成形，加上有往績印證非同小可，為何港府仍不為所動提早防範，莫非又要實現本報力陳的禍港「惡性循環」？目前看淡樓市的聲音已是一面倒，意味信心正崩潰，在外圍壞消息不斷及本港被迫跟隨加息下，唯一能振奮士氣的是樓市「撤辣」！只有信心回歸，樓市才會有承接力，激活各行各業，其益處已是老生常談。奉勸官方別再砌詞推搪，若要等到人心盡失，屆時想挽回也難矣！