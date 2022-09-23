正論：鄰埠出招追落後　國際地位勢難留

防疫鬆綁乃國際大趨勢，為推動經濟復甦，世界各地政府紛紛放寬，甚至撤銷入境限制。亞太地區的解禁步伐明顯落後於全球，連日來，日本、南韓、台灣等地先後出招「趕進度」，正是不希望與世界脫軌。香港貴為國際金融中心、國際航空樞紐，又是著名旅遊城市，本應緊隨全球步伐，奈何港府至今仍猶豫不決，對防疫鬆綁一事拖拖拉拉，甚至連時間表也沒有。逆大勢而動，無異於螳臂當車；港府繼續優柔寡斷，港人奮鬥半世紀才贏得的光環，恐毀於一旦！

隨着本港疫情回穩，更重要是死亡率逐步下降，要求港府放寬入境檢疫措施的呼聲愈來愈高，當中不乏政商界及醫療界人士，足可見防疫鬆綁乃民心所向。其中，有政商界人士昨日警告，由於檢疫政策已實施太久，本港的優勢正被策略進取的新加坡搶走，嚴重影響香港作為國際金融中心的地位。該人士又指出，本港目前沒條件可達致「清零」，難與內地通關，假如沒對外開放，便是「兩頭唔到岸」、「在水中央，遲早浸死」。縱然港府現時考慮放寬至「0+7」檢疫，惟該人士坦言，「0+7」檢疫對旅客仍有諸多掣肘，作用不大。

誠然，入境檢疫若放寬至「0+7」，將是本港防疫鬆綁的一大步，但與世界各地比較，卻只算是一小步。對於非來港不可的外國人、例如參與國際金融會議的商務旅客而言，「0+7」檢疫在一定程度上可減省他們的不便；但對於國際遊客而言，「0+7」可謂是毫無吸引力，難道來港旅遊要在酒店中吃足7天外賣嗎？相反，「0+7」檢疫將吸引大批港人外遊，推動鄰埠經濟復甦，進一步擴大本港與鄰埠復甦步伐差距。有見及此，要求政府放寬至「0+3」甚至撤銷入境限制的呼聲，也不絕於耳！

吸引外資固然重要，但吸引外地遊客來港消費，亦是拯救本港零售、酒店乃至飲食等行業的關鍵！現時單靠本地消費及微量旅客苦苦支撐，弊端已逐漸浮現，愈來愈多商戶倒閉便可見一斑！無可否認，香港擁有得天獨厚的優勢，但這些優勢大多建基於自由流動之上，特別是與內地通關遙遙無期，本港根本不具備「閉關自守」的條件！出於防範病毒輸入的考慮，短時間內「鎖港」實無可厚非，但港府若不能適時撤銷防疫「辣招」，無疑於自取滅亡。

畢竟防疫鬆綁，同樣影響本港能否延攬更多海外專才；而填補各行各界的人才缺口，也是推動經濟復甦的關鍵之一。相比高爾夫球場，海外專才更重視在港的生活會否遭受諸多掣肘。諸如「安心出行」、「疫苗通行證」等措施，或多或少都會影響海外人才來港的決心。

在小朋友都懂的「龜兔賽跑」寓言中，驕傲的兔子自恃跑得快，倒在樹下睡大覺，結果被勤奮的烏龜逆轉取勝。難道港府要像那隻兔子，活在過去的風光之中，忽視鄰埠迎頭趕上，甚至已經超前的現況嗎？更何況，無論日本、新加坡、南韓抑或台灣，其經濟發展速度絕非烏龜可比喻！香港真的不怕「輸在起跑線上」嗎？