特區政府下月的施政報告，是港人熱切期待的大轉變。轉變一是扭轉黑暴以來社會的不安、不確定和對前途迷惘。轉變二是政府要表現出實事實幹，不能如前任那樣議而不決、決而不行，一切推搪給下屆政府。這也是這一屆政府選舉時提出的政綱精神，但說易行難，國安法的頒布鎮壓了反抗，卻還未使人心思歸。防疫政策上的角力，顯示出既得利益者的勢力。特區政府若不大刀闊斧，果斷行事，也會落得5年努力一事無成，香港繼續不死不活地沒法掙扎起來。

社會期待施政報告可以有解決當前房屋問題的良策，但不是如以往那樣列出建房和闢地目標，卻是用數字迷惑社會。一是沒有措施可保證目標完成；二是目標長遠也不具體，例如「明日大嶼」，只是忽悠大眾。在林鄭政府之後，社會不會再忍耐政務官的花招，而是希望要在三、五年內有結果，並以這結果來確定解決房屋問題的大方針，也依此來給香港再出發有新的基礎支持。

但以香港現時的情況，小修小改趕不上社會積壓的需求，解決不了基層群眾的生計。香港需要政策的大改，可是政府缺乏足夠的研究與討論，陷入與既得利益者的枝節之爭。就政府的態度，似乎還是走回以往政務官執政時的舊路，或許有所改善，大方向、大方針不變。香港積累幾十年、沉澱着眾多既得利益者的房屋問題，看來也依然是一籌莫展，只是拖下去。

不解決房屋問題，香港的再發展、產業提升都成空話，至少是事倍功半。理由是住房是社會經濟的基本成本，改善不了，競爭力必然打上折扣。沒有房屋問題解決的願景前景，不容易振奮民心。

大灣區作用不大，若香港銳意向外擴展，採一帶一路的戰略，大灣區的連接是主要助力。而面向一帶一路的新世界，背靠大灣區要求香港與大灣區其他城市分工協作，也把經濟政策的範疇超越香港的地域限制，形成大灣區的區域體系。在這個過程裏，實在也可把香港房屋問題的解決空間擴大，一如產業的供應鏈跨境布置，取得更佳的協同效益。

特區政府要在施政問題中給香港社會希望，一是一帶一路的向外擴張，連上世界與內地；二是把香港的社會問題（房屋為主）用大灣區的擴大空間來克服。香港不能故步自封，但當權者能否有此智慧、認識與魄力呢？