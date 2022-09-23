前一陣子，烏克蘭在美國和北約重火力武器支援下，輕而易舉的、幾乎不遇甚麼抵抗之下就反攻了數千公里土地，於是大吹大擂，美國西方歡騰。烏克蘭總統澤連斯基聲稱，要一鼓作氣解放包括克里米亞在內的全部地方。這個得來太易的「偉大勝利」讓全世界感到錯愕，覺得很不真實，或戲中有戲。

許多人相信老謀深算，玩政治、軍事、外交常有出奇之舉的普京背後，定有一盤「大棋」。果然，俄羅斯掌控的烏克蘭4個地區：頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱，日前宣布將在9月23日至27日舉行公投，要脫烏入俄。與此同時，俄羅斯國會通過動員法案，普京宣布部分軍事動員令，招兵30萬人。俄羅斯的這些大動作，是在法理和收復國土上完成今次「特別軍事行動」的目標。

烏克蘭的這4個地方，將成為俄羅斯的領土和國家的一部分，今後再打下去，戰爭會極為殘酷。俄羅斯成了「是在保家衞國」，可以動用一切手段包括核武器打擊烏克蘭、美國、北約這些「侵略者」。俄羅斯要打贏這場保衞戰，一是要動員全國力量，二是要事先做好戰略收縮，把精銳軍力部署在守衞這4個地方。

於是，俄軍有意「丟掉」數千公里的土地，佯裝「潰敗」，並在這個過程中用空軍、導彈和炮火大量殺傷烏克蘭軍隊。烏克蘭收得了土地，但失去了極其寶貴的「作戰有生力量」。這之後，俄羅斯再不「心慈手軟」，大面積的軍力摧毀烏克蘭的基礎設施。下好了這幾步棋後，普京就能完成「公投入俄」、收復失地這一最重要的歷史任務。這一任務完成後，再打下去，就是一場和歐美在烏克蘭土地上的大戰。

不要忘記，普京在發動「特別軍事行動」時就說：「烏克蘭不僅是我們的鄰國，它是我們自己歷史、文化及精神空間不可分割的一部分……近代烏克蘭完全及徹底由俄羅斯創建。」普京的抱負，絕不僅是眼下的這4個地方。