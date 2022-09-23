俄烏衝突已到最後攤牌的時候，烏克蘭東部4個地區宣布舉行入俄公投後，俄羅斯總統普京隨即下令「部分軍事動員」，而且警告不排除動用核武保衞領土完整，看來這次是來真的了。雖然「部分動員」有別於「總動員」，俄軍只會從預備役徵召30萬人，僅佔可動員總人數的1%，但這是二戰以來首次，意味着俄烏衝突正朝着全面戰爭的方向發展，演變成世界大戰乃至核大戰的風險急劇升溫。

美國總統拜登日前揚言，如果使用核武器或化學武器，俄羅斯將承擔後果。這根本是廢話，萬一不幸爆發核戰爭，全世界都無法幸免，俄羅斯固然要承擔後果，難道美國可以獨善其身？俄羅斯的核政策是，只要領土受到導彈襲擊，都會視為核武攻擊，必以核武報復。烏東4個地區公投入俄後，俄羅斯自然會視為本國領土，到時烏克蘭還能輕鬆反攻嗎？美西方還有機會繼續拱火嗎？

有俄羅斯學者曾提出，若俄遭到核攻擊，報復性的核打擊必然對準華盛頓。這不是信口開河，俄羅斯龐大核武庫從來都是為美西方準備的，除非老美真的想玉石俱焚，否則必須認真考慮後果。任何國家都不會輕易使用核武，俄羅斯也不例外，但兔子急了也踹鷹，戰鬥民族一旦沒有退路，誰也不敢保證核武按鈕不會被啟動。普京說「這不是虛張聲勢」，美西方最好不要誤判。

最近西媒大肆宣揚烏克蘭反攻成功，俄羅斯即將崩潰，其實一切都是美西方在搞鬼。他們除了沒有直接派遣軍隊參戰，其餘手段都用盡了，還有不少僱傭兵參與，俄羅斯等於以一國之力對抗數十個國家，陷於苦戰不足為奇。加上俄羅斯念在烏克蘭同文同種，因此綁手綁腳，一直沒有使用大殺傷力武器，現在既然已徹底撕破臉皮，俄方再也不必顧慮，接下來也許才是見真章的時候。

任何國家都會優先考慮本國利益，包括國家安全。俄羅斯支持烏東4個地區公投，這種做法是否恰當，見仁見智，但美西方站在道德高地指摘俄國，聲稱虛假的公投沒有合法性，分明是雙重標準。當年科索沃公投脫離塞爾維亞，不也是沒有合法性嗎？為何美西方第一時間承認？有些中國人也擺出大義凜然的姿態，學西方口脗譴責俄羅斯，但當年美國入侵伊拉克、唆擺科索沃獨立等等，他們有譴責過嗎？