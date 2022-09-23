本港貨櫃吞吐量排名跌跌不休早就不是新聞，目前全球排名第9，落後於上海、新加坡、寧波、深圳等地。新加坡近期再發力，趁香港仍就通關爭論不休之際向本港航運業界招手，以提供貨倉儲存用地租期長達30年作招徠，對比港府只能提供短期租約，何止贏幾條街。

業界指出，新加坡貨櫃場土地租約長達30年，成本穩定，收費較香港吸引，以貨櫃存放費用為例，香港分別較深圳及新加坡貴六成及四成，加上港口設施較先進等原因，現時已有約八成船公司總部不設在香港，遷至新加坡或上海等地。八成絕非小數目，香港貨櫃吞吐量排名肯定只會繼續暴跌，問你死未！逆水行舟，不進則退。競爭來自四面八方，當香港仍在閉關自守，人家早着先機不斷出招，即使香港現在急起直追，執輸行頭亦慘過敗家，何況港府至今仍未就放寬入境安排下定主意，一味議而不決，決而不行，新加坡冷手執完一個又一個熱煎堆，李顯龍瞓着覺都會笑醒。

新加坡進取到甚麼程度？不僅推出爭取頂尖人才的簽證計劃，今年第二季亞洲區最繁忙機場排名更進佔第一，取代香港成為亞洲國際航空樞紐；香港今年渣馬搞不成，星洲則在12月舉行；11月舉行的「金融科技節」更直接同香港打對台；加上酒店業、會展業全面復甦，香港根本望塵莫及。

目前本港樓市已下挫逾一成，股市亦受壓，各大銀行隨美國加息，營商和供樓壓力大增，何況超級通脹隨時殺到，未來只會更難捱。難為港府一味對疫情喊驚，卻對經濟下行毫不擔心，究竟是哪裏來的底氣？過去李光耀說過，羨慕香港有背靠祖國的優勢，現在香港卻自斷雙臂，不再擔當國家對外聯通的窗口，難怪新加坡能夠笑到最後。