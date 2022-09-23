近日，俄羅斯總統普京揚言，為了應付敵人的「核敲詐」，俄軍會不惜動用核武作回應。這位克里姆林宮的主人為怕你不相信，他還刻意強調，這不是虛張聲勢。

北大西洋公約組織的成員國當中，果真有人傻不楞登，曾向俄羅斯作「核敲詐」嗎？是的，其中最明顯者，就是英國新任首相卓慧思。這位「傻白甜」大姐在上任前的訪問中，曾經談及俄羅斯，她說：「如有必要，我會按下核彈發射鍵。」此話明擺着是在挑釁俄羅斯，難怪普京大帝的回應如此不客氣。

核子大戰不會有贏家，但如果敵人硬要動手，你也不能不還擊，當真要打，俄羅斯的損失或許會比對手少一點。一場混戰下來，北約國家每10個人當中要死掉9個的話，俄羅斯人可能只會死掉8個，因為俄國地廣人稀，人們能躲過核輻射的機會較大。故此，以核武向俄國邀鬥是世界上最愚蠢的行為，只有傻得像卓慧思的人，才會這樣做。

面對日本人無禮的表現，俄羅斯曾經擲下豪言，說俄國隨時可以將整個日本從世界地圖上抹去。日本列島的總面積約有37萬平方公里，英倫三島的面積比日本小，只有約24萬平方公里。俄羅斯的核彈既然可以毀掉日本，自然可以輕易消滅英國。唐寧街10號的主人，竟然膽敢向普京下戰書，佢真係「唔知個死字點寫」！

當然，敢於向俄羅斯作「核敲詐」的，也不止卓慧思一人，在普京心目中，恐怕是包括整個北約組織，所以他才煞有介事地提醒世人，今番不是鬧着玩的，要是敵人逼到門前，俄羅斯不怕「攬炒」。況且「攬炒」過後，俄羅斯的幸存者，很可能會比別國為多。