美國總統拜登在日前接受傳媒專訪時再度提到，若大陸攻打台灣，美國將協助防衞台灣。國家安全顧問沙利文在白宮簡報會被追問是否意味美國對台政策改變時，又再次死兜，重申拜登言論並未改變美國一中政策。山姆大叔例牌的扯貓尾，實在玩得太多太膩，成了自我壯膽的把戲。

美國的底牌早已被看穿，2005年，朱成虎少將警告如果美國因為台海問題攻擊大陸，包括戰艦及戰機，北京準備以核武反擊。再追溯到1996年台海危機，《紐約時報》披露時任解放軍副總參謀長熊光楷曾告訴為尼克遜1972年訪華任翻譯的傅立民說：「50年代，你們曾3度威脅要對中國動用核武攻擊，當時你們做得到，是因為我們無法還擊。但現在我們可以反擊了，所以你們沒有辦法再威脅我們，因為到頭來你們對洛杉磯的關心，會超過台北。」

美中日政策研究學者楊中美曾在著作中指出，當年白宮國家安全顧問雷克、白宮國安會亞洲事務主管蘇葆立等，邀請中方官員劉華秋會面懇談，雷克直言因為「威嚇以核武對付洛杉磯」的言論而感受到侮辱，中方回應稱那不是中共的政策，楊中美形容「這不是中共高層的不協和音，而是配合默契的二重奏」。拜登4次發表關於防衞台灣的言論，白宮次次事後解畫，是不協和音還是配合默契的二重奏呢？

中國早就表明立場「不首先使用核武」，惟華府依然對可能遭核反擊感到受辱，這反映出山姆大叔對使用核武究竟有多克制，而當花旗鷹首先用上核武，又對遭受核反擊有多不悅，正是「四圍撩交打，又怕人有nuclear（核彈）」。台灣上月公布民意調查，近48%受訪者不相信美國會防衞台灣，相信的僅44.1%。當《歌聲魅影》也得正式落幕，何況「防衞台灣」這等口水爛戲。