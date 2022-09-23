本港人才流失問題嚴重，近年社會不穩及疫情夾擊下，2019年底至2021年底，3次統計累計人口淨流出達13.38萬人。惟此並非本港獨有現象，全球各地均鬧人才荒，各國亦相繼推出不同政策「止血、吸血」，比如新加坡的「海外網絡和專業簽證」計劃，或是加拿大的「全球人才計劃」等，都取得相當成效。

香港有低稅率及簡單稅制、「一國兩制」背靠內地的獨特優勢，亦作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐、亞洲最大對沖基金基地、國際資產管理中心等，擁有相當的競爭力。港府近期多番強調要搶人才，也在施政報告地區諮詢會談及，並調整現有政策，望挽留人才。惟現時全球放寬防疫限制的同時，本港仍維持較嚴格的檢疫隔離措施，加上現時海外人士來港工作計劃，申請過程繁複，使本港吸引力下降，亦更難在國際間激烈的人才戰中取得優勢。

筆者早前出訪印尼並與當地商界代表交流，發現其對本港市場抱有很大興趣，就此政府應緊扣一帶一路精神，推出具體政策，積極吸引印尼和東盟企業來港投資及落戶；並檢視現行政策，調整「優秀人才入境計劃」的評分標準；研究容許「優秀人才入境計劃」家庭的子女可在本地中小學就讀；為海內外專才提供置業稅務的優惠政策；增加技術工作簽證，讓海外技術人員來港交流。同時，推動香港作為人才培訓中心，從中小學開始吸納海外尖子學生來港就學，讓他們從小培養歸屬感，及早植根香港，建立人才庫及網絡。

培養、挽留、吸引人才關係到香港發展，影響深遠。期望政府檢視現行政策，並研究把上述建議納入施政報告，強化對海內外人才的吸引力，打贏人才戰。