在推動全民注射疫苗作為取得香港抗疫勝利的決勝關鍵時刻，李家超政府千方百計「谷針」。公務員事務局和民政及青年事務局兩名局長帶頭洗樓游說長者打針，兩局長一天才「谷」得十多針的艱難而緩慢進展下，社會另一頭卻爆發「免針紙」的大漏洞。請近日政經界那些公開出口術逼政府放寬檢疫開關的知名人士和議員們，也出口制止「免針紙」的防疫大漏洞吧！不要只逼開關，不力促市民打針。

本月初拘捕一名元朗西醫涉濫簽發「免針紙」後，筆者在本欄已指出可能只是冰山一角，促請當局加強執法巡查，呼籲持有該名醫生發出的「免針紙」者自首做控方證人；同時呼籲當局立法強制全民必須防疫注射目標劑量，以使香港疫情盡快斷尾。可是，當局仍是採「婦人之仁」，只呼籲，不強制，事倍功半；並由於執法不力，衞生教育推動效果不彰，迄今仍停留在發動熱心團體和社區義工，在社區進行手工業式的防疫注射推動，毫無搞運動的氣勢，豈有可觀的注射成績和快速的注射人數進展？

日前警方在油麻地拘捕一名76歲西醫，之後再拘捕3名私家診所註冊醫生，疑濫發「免針紙」，進一步說明濫發已非個別醫生的失德行為，恐怕掩藏西醫界一個未揭蓋子的大醜聞，可能是反中亂港勢力在醫療界用專業特權向政府玩「軟對抗」，蓄意用破壞抗疫來抵制或抬槓新一屆特區政府。

無論如何，當局必須採取緊急措施煞停假「免針紙」，把所有簽發和行使假「免針紙」者繩之以法。建議當局：一、要求全港開業西醫申報半年內發出「免針紙」數量及資料；二、加強抽查；三、要求僱主加強覆檢「免針紙」；四、要求食肆和娛樂場所舉報行使假「免針紙」可疑者。