香港嘅醫生怎麼了？上東網又見有消息指，警方先後再拘捕3名私家診所註冊醫生，並分別前往位於柴灣、元朗及天水圍嘅診所搜查，初步相信與濫發「免針紙」有關。警方亦就日前油麻地男醫生涉濫發「免針紙」被捕案件，拘捕多8名涉嫌購買免針紙嘅病人。

阿哥，醫生濫發免針紙，依家爆完一單又一單，而且收費一單貴過一單。呢，警方本月初喺元朗一診所拘捕一名64歲女西醫，佢涉嫌以每張500元開出免針紙，警方調查指診所於8月份發出逾6,000張相關豁免證明書。至於日前喺油麻地一診所拘捕年逾七旬嘅男醫生和3名女助手，據悉該診所以每張4,000元收費簽發免針紙，涉及最少2,000張，涉款估計約1,000萬元。

歌仔有得唱：求望發達一味靠搵丁！事實上，喺香港做醫生比起外國，地位特別尊崇，搵銀亦不困難，唔使一定係乜嘢「權威」或某專科「聖手」，只要掛到牌嘅私家醫生，基本上睇傷風感冒簽吓假紙，收入都相當豐厚！行醫到年過花甲甚至古稀之年，照計身家唔會差得去邊，點解仲要冒刑責之險而搏到咁盡？世衰道微，連醫生應有嘅責任和醫德都可盡拋？香港「惡性循環」之風果然威力無窮！

有大律師指使用假免針紙以欺騙方式進入處所，同呃保險、病假相似，有可能觸犯行使虛假文書或串謀詐騙，刑責與製造虛假文書一樣，最高可囚14年。政務司司長陳國基喺臉書強烈譴責濫發免針紙嘅無良醫生，並表明追究使用這些免針紙市民嘅刑事責任。

治亂世用重典幾時都冇錯！至於罔顧醫德濫發免針紙嘅醫生，一個都不能輕判，皆因會影響真正需要免針紙嘅用家，風頭火勢，依家仲有醫生肯簽嗎？