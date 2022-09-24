功夫茶：海洋公園扶不起　流標有乜咁出奇

旅遊界人士指出，香港最大嘅敵人係經濟危機而非疫情！各位，政府應一早審時度勢鬆綁喇，依家至有序宣布復常，都比其他地區遲咗半年至一年喇，一下子旅客亦未必立時湧港，反而困咗近3年嘅港人，或會「報復式」外遊！

目前息魔來襲，「惡性循環」又加速本港頹爆，營商環境真係尿壺養蛇，危卵險！睇見啲餐廳連鎖店執吓一間又一間，認真心噏！做生意除咗講資金實力，仲要講信心，商家觸覺最敏銳，冇錢賺真係睬你都有味！呢，海洋公園山下零售飲食娛樂商業區計劃流標，都真係一啲都唔出奇！咁嘅環境，投資唔係賭博，倒錢落海咩！

各位，海洋公園盛極而衰，正是香港由繁華走向衰頹嘅一個縮影，公園管理不善，曾一味要政府注資挽救呢個所謂港人嘅「集體回憶」，之不過，回憶唔可以當飯食！何況佢已「病入膏肓」，醫番嘥藥費。歷史潮流不可抗拒！，無奈其主席龐建貽尋日仲喺大氣電波死撐，指對是次流標不感意外，有信心下次可達成招標喎！

主席之信心何來？佢就話今年2月向投資者發出邀請，7月截標。期間本港經歷第5波疫情，未能通關下，海洋公園嘅訪客人數由400萬人次，降至靠「內循環」嘅140萬人次；餐飲零售業處於低位，市民改為多用網購購物等，均令投資者策略轉審慎，有更多考慮云云。阿哥，疫慌的確打殘百業，「內循環」又真係令公園「內出血」，點醫？如果單靠江湖佬賣膏藥口脗：有病醫病，冇病強身；女人調經，男人壯陽，你信嗎？

海洋公園主席提到公園嘅山上計劃，透露已有唔少發展商及營運商表示有興趣，而水上樂園嘅酒店也做得成功，政府撥款公園進行保育及教育工作，加上成本控制得宜，只要不用再關園，未來幾年冇財政問題。實情係海洋公園有成幾千隻動物要養，加上有大批人員去管理及照顧佢哋，呢筆恒常開支已經唔係嘢小！所以主席都坦白：長遠則需要有較大資金注入！

主席透露，園方未來會再跟政府商討，包括形式、營運以及有否更大誘因吸引投資等，希望令海洋公園做到自負盈虧，減少對政府嘅依賴。從客觀環境分析，香港不但人才、資金流失，營商環境變差，公園嘅山上計劃涉及龐大投資，投資唔係睇相，靠噴口水就可點化紅顏無薄命，挽回豪傑出生天！各位，上屆政府大鑼大鼓牽頭嘅「躍動港島南」計劃多災多難，一隻珍寶海鮮舫都活化失敗，咁大一個海洋公園如何令佢客似雲來，起死回生？若然又要政府注資挽救，不如索性壯士斷臂，同佢莎喲娜拉喔！將啲錢派消費券益街坊更實際咯！