娛圈單打：有名有利有美貌　完美視后欠愛情

47歲的佘詩曼最近在自己的Ig上傳做Gym影片，但見她體態婀娜，線條Fit爆，完全是傳說中的「蛇腰長腿蜜桃臀」。不得不令人感嘆，歲月不但沒有在這位兩屆視后身上留痕，甚至是愈活愈逆齡，簡直就是女人典範。

說阿佘是女人典範絕無誇張。今日的阿佘，有演技有美貌有事業，活得輕鬆寫意，據聞其身家「億億聲」，是圈內聞名的小富婆。她也是出名的孝女，既買豪宅與媽媽一起住，更斥資送樓給胞兄，將家人照顧得無微不至。

都說幸運之神只會眷顧有準備的人。阿佘演藝之路看似順風順水，但如果沒有付出比常人更多的努力，不可能有今日的成就。須知娛樂圈遍地靚仔靚女，港姐季軍雖然為她打開知名度，但只有外形沒有內涵，終究不可能長久。出道之初，阿佘因為雞仔聲、零演技而飽受批評，她知恥近乎勇，自此苦心鑽研演技，到了《金枝慾孽》，表現已見大躍進；及至《天與地》、《使徒行者》，更稱得上爐火純青。

花無百日紅，阿佘亦把握機會劇接劇，競爭激烈如內地，也能在劇中擔演重要角色，靠的便是好演技。可以毫不誇張地說，阿佘今天擁有的一切，完全是自己努力換來，沒有靠男人走捷徑，在人肉橫流的娛樂圈，難能可貴。

奈何，再完美的女人也有遺憾時。阿佘至今單身，過去的緋聞男友個個已經成家立室，她依然小姑獨處。這位美麗的視后仍然期待愛情，但同樣認為不要輕易將就妥協。或許正如張小嫻所說：「只有和合適的人在一起，才是過日子，其他都只是過程。」千帆過盡，阿佘仍在靜候那位與她過日子的人。