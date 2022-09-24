世界視線：美國兩手攻擊　中俄怎樣拆解

這幾天世局最大的發展是俄羅斯啟動部分動員令，徵召後備軍隊30萬人。普京重申不惜用所有手段來保衞國家。不管烏東戰事發展如何，俄羅斯的立場是戰爭必然要打下去，不會退卻。烏東烏南4個地區公投入俄，顯示出俄羅斯的決絕。俄羅斯是不勝無歸，至少烏東烏南4個地區必定歸附，為保護當地的俄裔居民。其中不少在蘇聯瓦解後保有俄羅斯的國籍、護照，此所以在公投前不少俄裔說是回歸歷史上的祖國。普京這樣表態部署下，烏克蘭之戰是否更趨激烈？美國是不會退的。俄羅斯只是等待歐盟在寒冬打擊和明年經濟衰退的前景下會退卻。普京的強硬是向歐盟示意，讓它們畏難而退。

9月21日，國家領導人在國內一個場合提出當前全國要聚焦備戰打仗，這裏可有兩個意義。

一是烏克蘭將會爆發更劇烈的戰爭，俄軍30萬後備軍隊支赴前線，北約也早在東歐集結軍隊，數目亦30萬人。後者相信不只是警戒防禦，有可能在烏軍大敗時，直接介入烏克蘭之戰。這便是歐洲戰爭爆發的機會。歐盟各國能否約束美國擴大戰爭的試圖呢？

二是美國國會通過2022年台灣政策法。不僅授權美國政府在全政府全方位的範疇裏調整政策去協助台灣對付北京的武統，包括擴大銷售武器，還同時修訂政策針對北京對台灣的任何壓力，如展示武力、經濟制裁、禁運等。該法並把台灣定位為美國主要非北約盟友。這樣的目的是把台灣歸入美國的直接保護之內，所以拜登可宣稱美國會對北京武統台灣作直接的干預。美國這樣的舉動，和正在不斷加強在台海、東亞的武力，是為了壓迫中國的紅線。口頭上還說不改一個中國的政策，實質是緩兵之計，使美國有足夠的時間去武裝台灣，一如2014年後的烏克蘭。

當烏克蘭之戰演變為美俄的歐洲大戰時，美國不可能讓中國有機會去考慮怎樣支援俄羅斯。在台灣必然製造矛盾，牽制中國。或許未必開啟戰事，但只要一直保持緊張情況，在戰與不戰之間，也如在烏克蘭對俄羅斯的挑釁，使中國陷於戰和難決的困境。若把俄羅斯打敗於烏克蘭，美國便對中國發動正式攻勢，打敗中國，鞏固其正在崩析的世界霸權。

東西兩線，都有大戰的可能性。

研究所所長 陳文鴻