正論：遲到好過無到　盡快邁向復常

經過兩年零九個月的抗疫苦日子，香港終於見到曙光。港府宣布4項放寬入境措施，包括將「3+4」檢疫安排改為「0+3」；取消上機前核酸檢測陰性要求，改以快測陰性取代等。遲來的「皇恩浩蕩」總算是好事，惟對於旅客和商務客的吸引力始終有限。當局必須以此為基礎，盡快撤銷所有入境限制，邁向真正復常。

特首李家超昨日率領多名官員公布有關安排，「0+3」比事前吹風的「0+7」更加進取。下周一早上6時起，經機場入境本港人士毋須酒店檢疫，3天居家醫學監察期間，無確診可返工返學，但不能進入食肆、酒吧等，若核酸檢測持續陰性，第4日會獲發「藍碼」，之後3天隔日做核酸檢測。新安排尚包括經機場入境港人毋須接種兩劑疫苗，但不獲發疫苗通行證；取消「來港易」及「回港易」限額，適用範圍涵蓋內地所有地方及澳門。消息一出，網上訂購機票的網站即時「大塞車」，旅行社接獲的查詢亦多了三、四成。儘管機票價貴，但港人外遊之心擋也擋不住，尤其日本下月11日起恢復免簽證自由行，肯定成為港人報復式外遊首選。

由此可見，「0+3」最實際的效果，並非吸引外地旅客來港，而是將港人推出香港。年尾向來是旅遊旺季，港人紛紛外遊消費，只會令本港零售、餐飲等行業雪上加霜。須知道，在「0+3」安排下，入境人士仍需在港進行多次核酸檢測，費時失事，一旦在港確診更要強制隔離，除非有必須來港的理由，否則旅客仍會視來港為畏途。而3天居家醫學監察期間，不能進入食肆、酒吧等指定場所，對需要傾生意的商務客同樣不便。

正如旅遊業界人士指出，比起其他地區，香港的復常步伐遲了起碼半年至一年，現在推出「0+3」也是太遲和太微觀，何況就算港府即時宣布復常，香港市面亦不會立刻興旺，原因是商界需時籌集資金重聘人手，例如旅遊業需要時間準備人手及旅遊巴等，可謂一語中的。港官就是不明白，一日沒有復常時間表，業界都難以作出預算，外資亦不敢來港投資，皆因這不是「多個人多雙筷」，不可能一蹴而就，輿論要求當局盡快交出復常路線圖，原因正在於此。

包括袁國勇、何栢良在內的港大專家均指出，新冠變種病毒已趨於溫和，何栢良甚至認為實施「0+0」也「相當穩陣」。再看最大競爭對手新加坡，今年4月逐步解除入境限制後經濟全面復甦，不僅樟宜機場已取代香港成為亞洲區最繁忙機場，就連最引以為傲的國際金融中心排名也被獅城爬頭。最新一期全球金融中心指數，香港由第3位跌至第4位，新加坡則由第6位升至第3位。百年養不足，一日毀有餘。要是港府一早下定決心早日與國際通關，香港何至於將所有優勢都拱手讓人？

總而言之，港府今次大讓步是好事，但仍遠遠不足。盡早撤銷所有入境限制、廢除疫苗通行證，讓香港真正回到疫前狀態，乃係民心所向，不能再拖！