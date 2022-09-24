產評：加息周期降壓測　錯托樓市難解厄

正當美國持續猛力加息，香港銀行基於商業考慮終上調最優惠利率。這個時候港府仍不從速全面審視現行樓市政策，撤銷辣招稅項，甚或配合放寬專才或投資等移民政策來增加外來購買力以穩定樓市，反而是傳來金融管理局宣布下調物業按揭的貸款利率壓力測試要求。當局「托市」意味雖濃，但問題是在本地用家信心和負擔能力皆跌之時，如此變相在加息周期讓用家放大槓桿入市，只怕幫不上大忙，更有加大金融系統性風險之虞，最怕愈托愈跌，樓市難逃厄運！

隨着香港防疫政策與國際脫軌，大大影響資金流和人流，損害國際金融中心地位，對資產價格的打擊不斷浮現。除港股成交「陰乾」，主要指數浸浸落之外，數據顯示無論是新盤銷情抑或二手樓成交均告受壓，劈價潮更愈演愈烈，在在說明香港的資產價格正承受極大的壓力。一個靠食「四方飯」的國際都會，被防疫政策綁手綁腳，眼見區內競爭對手頻頻出招搶錢搶客而無力還擊，猶如作繭自縛。再繼續「乾塘」下去，股、樓大冧市絕非危言聳聽！

金融與地產是香港經濟命脈，港府當年為讓樓市降溫而推出的「辣招」稅項，如今明顯已過時，理應早作有序減辣甚至全面撤辣，以讓樓市恢復正常運作。偏偏港府至今仍未肯正視市場訴求，反而在香港主要銀行上調最優惠利率0.125厘翌日，亦即香港正式重啟加息周期之際，金管局宣布將樓按壓測要求由3厘降至兩厘，即同一收入的人士，可向銀行貸取更大款項買樓，變相降低物業按揭貸款的入市門檻以增加市場購買力，對沖最優惠利率及近期香港銀行同業拆息（HIBOR）持續上升的影響。

不過，從風險管理的角度看，金管局在加息周期放寬物業借貸令人費解；二則在經濟不景氣下，港人收入不穩，對前景信心低迷，會否因可向銀行多借錢而作出置業上車決定，尚待觀察；若以放寬樓市槓桿來吸引用家上車，谷大購買力，既救不了火，更有推人入火坑之虞，如此亂出招托樓市，作用豈不成疑？

如今香港樓市的問題乃長期防疫，加上與國際脫軌，商業市道長期低迷，本地企業老本耗盡，企業倒閉，工人失業，用家置業態度變得極為審慎；變相關上大門，外資撤港，種種皆不利投資，令資金流入不斷減少，皆嚴重打擊物業租賃和投資需求；更甚的是移民潮讓一班具實力的本地買家從此在市場消失。如是者，樓市焉能不跌？

要提振樓市，港府得全面審視政策，首要有序撤銷不合時宜的辣招措施，畢竟樓市持續低迷的話，政府的辣招稅收亦不見得會多，故不應過分誇大庫房收入的考慮。反之，撤辣有助企業和投資者增加資金流動性，應對經濟逆境，年關將至亦不致倒閉，令大批工人失業，惡性循環進一步打擊經濟；另一方面，也得因應區內的搶客搶錢競爭日趨激烈，盡快優化專才及投資移民等「吸金」政策，設法「吸人吸錢」，有力提振需求面。

樓市活，則百業有救。港府施政繼續慢幾拍、捉錯用神，錯失時機，只怕難挽狂瀾！