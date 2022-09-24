自移居鄉間，多年沒有在晚上到銅鑼灣。心目中，還一直是舊有的印象，燈火如晝，遊人如鯽，車水馬龍的繁華境況。前一天晚上到區內酒店吃飯，出來時9時許，驚覺軒尼詩道一帶，雖有燈光，卻是行人稀疏，路上私家車少，店舖都在關門，景象蕭瑟，彷彿回復到幾十年前光景，一下倒退。歷經黑暴與疫病，整個旺市的氣氛盡失，香港似乎已不是不夜天的大都會了。

這樣的市面，反映社會經濟疲弱。疫情減弱之時，顯然恢復經濟成為當前急務。但是應怎樣推行呢？近日媒體、專家、商界都大力鼓吹盡快復常，言論鋪天蓋地之勢，要求倣效外國，對外通關，甚至認為與內地通關不易，應先通海外。政府亦於昨日宣布將放寬入境限制。

這或許反映商界的意願。香港內部防疫措施的調整，隨疫情穩定，重病病死率減少，公共醫療體系壓力減退，應是當務之急。但放寬的考慮還是要保護長者幼兒，也要認真地看待疫病後遺症的影響。香港未必要急於全面復常而沒應有的防範措施。每天長者病死上一、二十人仍是不可接受。香港不能像個別西方國家讓老弱死亡而不顧。

通關的作用是恢復經濟，但應有主次。市面蕭條影響消費行業的千家萬戶。靠對外通關，只是方便港人旅遊和商旅往來。前者是把消費需求出口，後者規模作用有限。香港近一、二十年的繁榮主要靠內地因素，要恢復市面繁華，振興消費與服務業，重心應在對內地通關。不僅方便二、三十萬在內地居住就業的港人。內地遊客以幾千萬計，以及其他相關的服務、金融，以至轉口的貿易運輸，能有所恢復對本地經濟的復甦作用更大，就業收入對居民的受惠更大。若認真權衡比較，對內地通關，主要是開放內地客來港，會給香港經濟社會民生帶來更多的效益，也更有利於香港的國際通關和國際發展。國際來港主要是因中國內地因素，不是單為香港本地因素，內地通關便應優於海外通關，更不能為了海外通關而捨棄與內地通關。

香港近幾十年的大發展，源自內地因素，新加坡等都不能長期搶奪香港的內地因素。在當前國際大變的格局調整中，內地因素更為重要。在通關問題上，因而無論短期、長期考慮，不能以海外通關妨礙與內地通關。怎樣二者結合，考驗政府智慧與能力，非兩者不可兼得，要分主次。