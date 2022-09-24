俄烏之戰，俄羅斯是否使用「戰術核武器」乃至「戰略核武器」，取決於美國和北約的介入程度。

戰術核武器射程比較近，威力和破壞力比較小，用於具體戰役，打擊對手的軍事目標和人員，決勝於戰場。戰略核武器威力和破壞力巨大，射程甚遠，當代核大國的戰略核武器都可以打到地球的任何一個地方。戰略核武器是用於打擊乃至消滅一個國家的城市、基礎設施和人口，令該國失去整體戰爭的能力以至「亡國滅種」。因此，擁有戰略核武器的核國家不到瘋狂和絕望的情況下，不會互相動用戰略核武器。大家知道，其結果只能是同歸於盡，等到有一天，掌握了把握甚高和安全的攔截技術，或許可以免於同歸於盡，也可能戰略核武器自動報廢，這是後話。

據報道，俄羅斯是戰術核武器最多的國家，有數千枚核彈頭，北約數百枚，如果俄烏之戰擴大化、殘酷化，北約和歐洲深度捲進去，美國和北約支援的烏克蘭用更先進的大殺傷力武器，對俄羅斯造成了巨大威脅和傷害，俄羅斯在戰場上就會使用戰術核武器。一旦如此，俄羅斯就能輕取戰場全勝，美國和歐洲支援烏克蘭的常規武器無論多麼先進都成了小兒科，根本無法扭轉戰局，這時北約敢把自家收藏的美國供應的戰術核武器供給烏克蘭使用嗎？

賭它絕不敢！那樣一來，俄羅斯的核彈就會打到歐洲，歐洲受到的戰火摧殘將超過烏克蘭，歐洲憑甚麼幹這樣的傻事？烏克蘭、澤連斯基是他們甚麼親戚？有多大利益？就是親得不得了，利益大得不得了？能抵得過核戰摧殘、生靈塗炭？美國人呢，為了自己的私利、為了打垮俄羅斯，削弱歐洲，當然會繼續煽惑歐洲、扶持歐洲，供應戰術核武與俄羅斯「搏過」，但歐洲能傻到為美國丟掉性命嗎？

因此可以斷言，一旦俄羅斯使用戰術核武器，烏克蘭就沒得打了，就會被俄羅斯整個搞掂。