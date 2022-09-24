中國大陸一直強調「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題」，無非想警告美國不要觸碰底線。但事實證明，這種警告無異於對牛彈琴，美國不僅頻頻刻意觸碰底線，而且愈來愈赤裸裸。美國議會炮製《台灣政策法》，已變相掏空一個中國政策，而總統拜登多次宣稱一旦中國大陸對台動武，美國將出兵協防台灣，更等於宣布放棄「戰略模糊」。既然如此，中方就不應再有任何幻想，該是拿出具體行動的時候了。

大陸在台灣問題上總是過分克制，對美國一再退讓，對台獨百般容忍，導致自己愈來愈被動，局面愈來愈失控。這說明一個道理，退讓和容忍解決不了問題，抗議和交涉更無濟於事，只有清晰表達戰爭意志，隨時準備不惜一戰，才能令對方知難而退，起碼不敢再肆意玩火。佩洛西竄訪台灣後，大陸繞島軍演，突破台方聲稱的「海峽中線」，並進行常態化巡航，無疑展示了強硬姿態，但始終還是隔靴搔癢，沒有擊到美台當局痛處。解放軍軍演剛結束，美國軍艦又大搖大擺穿越台灣海峽，可見大陸不全面封鎖海空，不管怎麼軍演都是白費勁。

美國的意圖很明顯，不會真的派兵協防台灣，只是想利用台灣打一場代理人戰爭，然後糾集盟友制裁中國大陸，正如利用烏克蘭戰爭遏制俄羅斯一樣。中方當然不想落其圈套，但也不能逆來順受，除了軍事上針鋒相對，其實更應該採取經濟手段，也就是所謂的窮台政策。台灣年年獲取龐大貿易順差，主要就是因為大陸不斷讓利，雖然近年部分台灣農產品和海產被限制進口，但只是九牛一毛，對台灣的影響微乎其微。就以「兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）來說，大陸除了對台灣18項農漁產品讓利，還有500多項石化、紡織、運輸工具等獲得稅項寬減。相反，ECFA實施12年，迄今台灣仍然禁止大陸600項農漁產品進口，如此不平等的貿易協定，全世界僅此一家。

為何大陸願意做冤大頭？當然是為了爭取民心，以實現和平統一。可惜事與願違，大陸讓利愈多，台灣愈是離心離德，更以大陸的讓利購買軍火，向美國交保護費。面對如此難堪的局面，大陸理應改變策略才對，為何還不廢除ECFA？難道至今還認為對台讓利可以爭取民心？以德報怨不是偉大，而是愚蠢。