「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離。雙兔傍地走，安能辨我是雄雌？」當看到尖沙咀有身穿性感內衣的「艷女」為逃避警方掃黃而驚險攀牆一幕，經典的《木蘭辭》便在腦海浮現。看那玲瓏有致的身段，纖細的雙腿，要說她是他，真是令人難以置信；但看那矯健的身手，強而有力的雙臂，要說她是她，又有點那個。終於，警方證實該名艷女為泰國籍男子。不知那幫忽然紳士、爭相又托又拉助艷女脫困的港男，有何感想？

網上隨即流傳該名艷女的照片，比真女人更漂亮，再次讓人見識泰國變性手術真不是蓋的。早前警方才在港島區進行大規模掃黃，於灣仔放蛇拘捕8名泰籍變性人，駭然揭發有人以女性打扮接客，向嫖客隱瞞男兒身。據悉他們每次提供性服務索價600至800元不等，再跟賣淫集團拆帳，真正落袋肯定不多。是因為泰國旅遊業仍未完全復甦，逼得這些艷女來港搵食；還是覷準香港出境不便，本港部分尋芳客又有特殊需要，目前不得而知。更有可能是存心呃錢，博嫖客即使揭發男兒身真相，礙於不想鬧大件事，錢照收，服務慳番。

事實上，目前猴痘在全球流行，香港已錄得輸入個案，泰國當然也不例外。當地首例猴痘患者是一名27歲非洲旅客，他確診後逃到柬埔寨金邊。這名男子逗留布吉期間曾去過兩處娛樂場所，與最少一名女子發生性行為，多達142人需接受病毒篩檢。第二例是一名泰國男子，他曾與外國人有性接觸；第三例則是一名德國男子，入境布吉後確診。

泰國紅燈區世界知名，猴痘會否僅限於數例，想也想得到，要是有帶菌者來港賣淫，猴痘在本港極速傳播就是必然結果。世界已經很亂，當局必須加強打擊非法入境者。