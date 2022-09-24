香港引入《港區國安法》之後，不少「黃絲」時事評論者出走英倫，有的是移居，有的聲稱只是旅居，但他們抵埗後仍不肯安分，繼續越洋對北京和香港的政策指指點點。日前，一位有「才子」稱譽的時評人，透過電話在本地電台節目發表意見，講得咬牙切齒，批評港府的經濟和防疫政策不濟，他說：「快要打第三次世界大戰了，俄羅斯可能要擲核彈，世界已經不同，你們這幫港府官員還是渾然不覺，以為歲月靜好，繼續推行這樣那樣的笨政策……」

「才子」自稱多年前已經預言第三次世界大戰快要爆發，如今雖然「十畫都未有一撇」，但畢竟已有點風吹草動，他由是沾沾自喜，終日將世界大戰掛在口邊，以示自己具有諾查丹瑪斯式的預言能力。不過，「才子」一類的黃營KOL，他們的抉擇卻也讓人費解，若然歲月不再靜好，軍事和經濟危機迫在眉睫，那麼就不應該移居歐洲，更不應該選擇英倫，留在香港，甚至移入內地大灣區，豈不是更安全。

假如俄羅斯與北大西洋公約組織爆發全面衝突，世界上除烏克蘭以外，英國就是最危險的地方。近年，俄英兩國不停互相挑釁，莫斯科的權威人士沒說過要用核彈摧毀美國，但明顯講過要消滅英倫。今年8月，俄羅斯軍事指揮官兼國會議員安德列•古魯列夫就公開指出，應該用高超音速武器攻擊英倫三島，還特別指出：「這是最近的目標，是一個很好的目標，可以讓我們改變烏克蘭衝突的結果。」而英國首相卓慧思也曾表示，如有需要，她會按下核彈發射鍵。

以此觀之，英國正是處於世界大戰的風口浪尖之上，移居英倫者，必須三思才好。