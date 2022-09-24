都說這是一個動輒作出情感宣洩，卻絕少以理性作出公允評論的年代，就連曾經當過高官，如今在法定機構內位居要職之人亦不外如是。

報道指監警會日前舉行會議，某委員指現今電視及電影色情暴力氾濫，市民吸收大量不良元素，令虐兒案件增加，並點名批評無綫電視《香港小姐競選》泳裝環節「個個少布到不得了」，隨即引來無綫發出聲明強烈譴責，又翻出新聞剪報指有人在70年代擔任民政主任期間，大談對無上裝酒吧「絕不感到半點憂慮」，反指可以為旅客及外國人「增添一些新玩意」的舊帳，加上無綫藝員與電影界人士連環開腔抨擊，花生指數即時急升。

評論很自由，但說話得言之成理，談論虐兒案增加卻點出泳衣少布作為論據，由於當中的因果關係好比聲稱缽仔糕可以醫陽痿、廣東話可致癌，說法實在太驚世駭俗，加上「童樂居」虐兒案、大角咀揭發懷疑虐斃3個月大男嬰案等，鮮有聽聞行兇者是受到少布泳衣的刺激而失控犯案，故此論者有責任詳細講解，以收發聾振聵之效，否則難免予人蠻不講理、「監粗會委員」之感。

關於佳麗穿上三點式回答問題，這樣一個上世紀非常熱烘烘的爭拗點，批評者根本看不出個所以然。世上很多地方，包括內地選美也有泳裝環節，表面看，佳麗穿上泳裝有助展示「川」字腹體態美；實際上，若干選美強調佳麗參選資格為未婚，泳裝環節就讓各界有一個機會眼見為真，看看有沒有人曾開刀生仔，或腹部留有懷孕後常見的橙皮紋。當然，這只是多一個途徑去驗證而已。

當今天中外社會已在爭辯女性穿着瑜伽褲行街、食飯、睇戲，有人仍就選美泳裝環節興師問罪，不如討論香港要不要效法伊朗嚴限女性戴頭巾。