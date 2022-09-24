警方連日採取行動，先後拘捕5名涉嫌向市民收錢後濫發免針紙的醫生，他們各自發出的免針紙數量驚人，動輒過千張，甚至超過14,000張，每張免針紙的收費，便宜者數百元，貴者可以高達3,000至5,000元。

新冠疫情肆港3年，數以百萬人染疫，近萬人死亡，要走出疫情陰霾，推動全民打針是必要工作。防疫抗疫、拯救生命更是醫護的天職。但濫發免針紙醫生，不僅嚴重妨礙疫苗接種計劃，抵銷了社會建立免疫屏障的努力，還趁機斂財，既違反專業道德，同時亦犯法，造成的後果極為惡劣。

醫生簽發免針紙，目的是為顧及極少數人士或因健康原因不適合接種疫苗，過程須參考衞生署指引，並遵從《香港註冊醫生專業守則》，有嚴謹的準則和臨床判斷，絕不能在當中加入未經適當步驟核實的內容。製造或發出虛假文書，還是明知而使用虛假文書，有機會觸犯《刑事罪行條例》。一經定罪，兩者刑罰最高可判監14年，醫生和大眾都不應以身試法，當局必須重懲，以儆效尤。而業內監管團體的醫務委員會也應嚴肅跟進，並作出適當紀律處分，甚至按機制考慮即時或緩刑吊銷牌照。

本港新冠疫苗兩針接種率已達91%，三針率也達77%。接種疫苗可大幅降低重症率和死亡率，保障自己、家人的身體健康；為重啟社會民生經濟作準備；逐步撤銷出入境限制。香港若想訂立「復常路線圖」，就須盡快、盡力提高接種率。

社會亦應作出反思，為何市面上仍有不少市民寧願豪擲幾千元購買「免針紙」，亦不願打針。當局已用了不同方法鼓勵市民接種疫苗，除了加強宣傳、巡查，亦要考慮如何進一步完善優化接種安排。