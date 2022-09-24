政務司司長陳國基於日前在社交網站貼文，強烈譴責濫發「免針紙」的醫生為「無良西醫」，唯利是圖，為了個人利益而置整個社會的利益於不顧，定必追究到底；並表示要求保安局跟進對買賣假「免針紙」雙方，追究刑責。有醫生組織也發表譴責聲明。

就在上述消息見報日，警方重案組又拘捕多3名涉嫌濫發「免針紙」西醫及拘捕8名購買假「免針紙」的市民。截至22日上午，合共拘捕了5名涉簽發假「免針紙」西醫及多名相關診所的護士和職員，保守估計，已有萬計假「免針紙」充斥於市。

濫發「免針紙」的嚴重罪行，表明事態的性質已非個別執業註冊西醫一時財迷心竅、見利忘義的違法斂財行為，而是反中亂港勢力利用醫療專業特權搞「軟對抗」，破壞本屆政府上場開局，令香港繼續處在中西兩個陣營的不同防疫抗疫方針下，徘徊於疫情反反覆覆的怪圈中，用心何其毒也！手段比之2020年初黑醫護罷工更毒辣，更卑劣。用濫發「免針紙」讓市民更易中招，令政府用心編織的「疫苗通行證」防疫網穿大窿，而且不是一個窿，漏洞遍布社區。這就可以解釋為何本地感染宗數企在四位數高位、揮之不去的其中一個重要客觀原因了。

從警方連日破獲假「免針紙」的案件發展情況，可看到3個特徵：其一，濫發和使用假「免針紙」的市民對象，已不是一般社區屋邨，在上層社會高尚住宅區居民也有客路；其二，涉嫌違法使用者已不只工薪階層，富裕階層也甚廣泛，每張「免針紙」售4,000元至5,000元便可證；其三，「免針紙」被大批印備，配合收錢即發，可見絕非個別西醫的犯法「搶錢」個人行為。新一任政府要開好局，必先迅速徹底果斷打贏假「免針紙」仗。