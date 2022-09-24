世界太亂了！俄烏之戰打逾7個月，雙方一直膠着。俄羅斯總統普京因應烏克蘭「特別軍事行動」戰況發展，日前頒布「局部動員令」徵召30萬後備軍參戰後，俄羅斯至少38個城市爆發反戰示威，逾1,300人被捕。

這是2月尾俄烏開戰以來，俄國首次有全國性反戰示威，從電視和新聞圖片可見，民眾喺街頭高呼「不要戰爭」和「反對動員」等口號。新西伯利亞市一名男子大叫「我不想為普京而死」，他其後雖被制服，惟現場響起掌聲！

疫慌持續，加上戰亂，人民生活艱苦，普遍存着厭戰情緒可以理解；是以普京再祭出「每個人有責任護國家」已不再靈光！有示威者高呼「送普京去戰壕」！俄羅斯人民驅車大逃亡，可以出國的機票貴一貴都被搶空。據悉飛往杜拜機票索價約3.1萬港元，價錢係俄羅斯人均月薪5倍，一樣一票難求！從谷歌搜尋趨勢看，喺俄國搜尋「怎樣離開俄羅斯」或「怎樣在家弄斷手」之類嘅問題查詢激增，唔少民眾直接向律師查詢合法避兵役辦法！講真，人民不想當兵當炮灰，又豈會唔驚打核戰！

呢，普京揚言不排除動用核武保護領土完整，從普京過去嘅言論，好似話「領土問題沒有談判，只有戰爭」、「誰軟弱誰就被消滅」等，老朽相信普京不會輕言厭戰！而只有烏克蘭總統澤連斯基，依然老神在在不相信普京會使用核武！澤連斯基恐怕係收到太多歐美援金和武器援助，說話有了「底氣」，對普京嘅狠話當冇到！對俄羅斯尚有影響力嘅當推中國，呢，王毅外長喺聯合國安理會的發言，指涉事各方應恢復對話及保持克制，問題係烏方背後有老美操控，中國雖撐俄喺聯合國權利，然而，要俄國站在歷史「正確一邊」，有牙力嗎？