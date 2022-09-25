世界視線：德有東西立場　尋求共同底線

德國政界對俄烏戰爭的爭議雖然非常多面化，但在努力尋求共同底線。

「德國之聲」過去在立場上和德國左翼黨（Die Linke）非常不咬弦，但剛剛訪問了過去東德的左派領袖格雷戈爾•吉西（Gregor Gysi），他曾於2001年至2015年是德國左翼黨的反對派領袖，2016年至2019年是歐洲議會的左派黨領袖。他的立場通常被認為有一定代表性及理性，今次受訪公開使他備受讚揚。

他毫不忌諱承認他在俄烏戰爭開戰前一直不相信俄羅斯會入侵烏克蘭，雖然他認為美國一直帶領北約東擴是威脅到俄羅斯的國家安全，但他反對俄羅斯用戰爭手段來對抗北約東擴，他認為俄羅斯還可以有其他手段達到解決烏東衝突的和平。當然他亦提出美國政府一直不理會和俄羅斯多次催促展開停止東擴的談判，也是戰爭導火線。不過，面對戰爭爆發他首先認為德國不應和美、英、法等國看齊向烏克蘭供應軍火，正因為德國的納粹侵略歷史會使德國失去和平反戰好形象，更且參與支持非北約國的軍事活動是不智的。此外，他批判德國更不應被誘惑像美國出售武器發戰爭財！

他批評德國三黨執政聯盟錯誤地用「經濟戰爭」模式這種強硬態度對付俄羅斯，首先歐洲國家要為支持美國政府發動的強烈全面制裁付出重大的經濟代價，俄羅斯和美國在經濟上是資源出口國及軍事政治地位上是競爭對手，但德國和歐洲都不是。相反，他提出：興盛歐洲沒有俄羅斯不可能。這指明歐洲，特別是德國和俄羅斯的深切共同利益及互補地位。

面對眼前烏克蘭反攻得手，他擔心戰爭更難找妥協及會更長期化，這對烏克蘭及歐洲傷害都很大。

他相信任何國家及政黨都要接受俄烏戰爭只能由俄烏兩國用談判解決。一個機會是俄烏戰爭拖延到雙方耗損太大而先停火，再慢慢找尋解決方案。

吉西最後指出，歐洲與中俄相關利益和美國截然不同，因此歐洲，特別德國不要為中俄與美的敵對關係，而犧牲德國和俄羅斯及中國的共同利益。

吉西的立場反映因歷史過去，他來自東德，相比西德對俄及中國的觀點上不同，有一定社會代表性，東德和中俄過去有良好的政治及經濟合作關係，政治信念上也對美霸權主義政府更有戒心。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻