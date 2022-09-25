正論：中港澳各有各做　三地何時能互通

「0+3」檢疫措施宣布後，香港簡直群情洶湧，市民趕着外遊，爭相湧往網站訂購機票酒店、湧往入境處網站預約換領新護照，好不熱鬧。然而放眼望去，市面依舊冷清，零售、餐飲依然未能受惠，酒店業甚至連隔離檢疫「這條水」都失去，隨時無以為繼。明乎此，港府除了必須向「0+0」全速邁進，更必須盡快與內地及澳門商討通關，只有三地互通，才能互利共贏，實現真正意義的社會復常。

就在港府公布入境新措施後，澳門政府昨日宣布，已向中央匯報澳門疫情和形勢，中央同意恢復內地旅行團到澳門旅遊。由於內地團已停了3年，當局需時籌備，預料11月可以落實云云。這對於澳門來說當然是好消息，皆因當地賭業受疫情影響，以及內地嚴打資金經博彩業外流，市道死翹翹，能重新讓內地旅客入境，對激活當地經濟非常重要。反觀一橋之隔的香港，至今與內地通關無期，內地旅行團絕迹，在本地經濟極度倚賴內地的當下，即使「0+3」檢疫安排有助與國際通關，基層受惠始終輕微；何況「0+3」仍然是諸多不便，既要被黃碼限制活動，入境後又要進行多次核酸檢測，一旦確診更須送往隔離。別說商務客對此不情不願，觀光客直情視來港如畏途。

由此可見，港府必須雙管齊下，一方面盡快過渡到「0+0」，撤銷所有入境限制、檢疫措施和疫苗通行證；另一方面更要積極爭取同內地以及澳門通關。港府已宣布「回港易」和「來港易」不設限額，涵蓋全國各地和澳門，但目前港人要進入內地和澳門依然關卡重重。香港居民進入內地，必須取得48小時核酸陰性報告，之後要接受7日酒店隔離和3日居家健康監測，在酒店隔離和居家健康監測期間更要接受多次核酸檢測。

香港居民進入澳門則須提供24小時核酸檢測陰性證明，再加7日酒店隔離和3日自我健康管理；自我健康管理期間，健康碼會轉為黃碼，並在結束酒店隔離翌日起進行多次核酸檢測。三地不僅關卡重重，檢疫要求和名堂各異更是令人頭大如斗，例如內地叫居家健康監測，澳門叫自我健康管理，香港叫居家醫學監察；又如內地和澳門都用健康碼，分為紅黃綠三色；香港則用疫苗通行證。

名堂不同、政策不同，連「碼」的顏色都不同，無形中將粵港澳三地變得涇渭分明，一國兩制之下各有各做，絕對不便管理和出行。秦始皇最偉大之處，是在統一六國後推行「車同軌、書同文、行同倫」，真真正正大一統。相反，名不正則言不順，如今內地、香港、澳門在一國之下防疫制度各有不同，只會令通關之日更遙遙無期。

澳門特首賀一誠強調，暫時不會放寬港人入境安排，他沒有解釋原因，但表明澳門的防疫措施因為與內地同一方針，才能恢復內地電子簽注及旅行團，言下之意，即指香港另搞一套，防疫措施跟內地不是同一方針。事實上，香港面積和人口都比澳門多得多，加上前朝政府管治不濟，疫情發展至今已很難完全複製內地的清零政策，但三地繼續閉關自守始終不是辦法，對各地都是弊多利少。試想想，三地本來唇齒相依，不僅經濟往還密切，許多家庭都分散在內地以至澳門。但在嚴苛的防疫措施底下，這些家庭已接近3年無法團聚，繼續關上大門，顯然於情不合。

更重要的是，香港經濟高度依賴內地，旅遊、零售、餐飲、酒店等等，無不靠內地旅客支撐。此所以，香港與國際通關固然重要，但與內地通關更加重要，皆因後者更能刺激本港經濟，更能養活基層市民。香港如今「先行一步」，倘若疫情並無因為放寬入境安排而失控，反而如港府專家所言，輸入個案維持低水平，幾星期後有望取消所有檢疫限制，便能向內地和澳門起示範作用，讓兩地更有信心與香港早日通關。

畢竟，時間不等人。在世界各地早在一年至半年前逐步解禁，香港的起步已經很遲。全球金融中心指數顯示，新加坡已經超越香港成為亞洲最大的金融中心，同時也是世界第3大金融中心，紐倫港已被紐倫坡取代。香港必須急起直追，撤銷所有入境限制，做好中國與國際聯通的窗口，最終達致中港澳三地互通。