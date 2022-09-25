娛圈單打：青黃不接太嚴重　潛質靚女須力捧

電視台小生花旦青黃不接早就不是新聞，看TVB早前播畢的《白色強人II》，男主角郭晉安、馬國明、陳豪，人均年齡52歲；女主角也不遑多讓，唐詩詠和胡定欣各41歲，足證「老化」嚴重，觀眾還要看他們談情說愛，再次印證了「只要你唔尷尬，尷尬就係別人」的真理。此時傳出大台欲力捧甜美性感的陳瀅做一姐，不僅正是時候，也是觀眾喜訊。

本報獨家報道，繼《痞子殿下》後，陳瀅相隔一個月再挑大樑擔正台慶劇《美麗戰場》，TVB更想食住個勢，推她登上視后之位，並邀她出任另一部新劇的女主角。惟陳瀅本身是富二代，千金小姐唔憂柴唔憂米，而且月底將出發去人人都恨朝聖的巴黎時裝周，故推掉新劇。喜獲力捧也毫不志在，寧願睇Fashion Show也不恨做女主角，盡顯「一姐」風範！

事實上，TVB需要新血，觀眾也想多看青春靚女，總好過來來去去都是四、五十歲的「小生」、「花旦」。除了陳瀅，在《白色強人II》有亮眼演出的郭柏妍、口才了得的馮盈盈、戲路漸廣的蔣家旻等，都是新一代潛力一姐，端視乎電視台是否願意投放更多資源，讓她們更上層樓而已。

再說，這些所謂新一代，其實也不算新，陳瀅都三十有二，對比80年代TVB全盛期，男男女女都是廿多歲便能擔正，包括梁朝偉在內的五虎，以至陳玉蓮演小龍女的時候也不過23歲，可謂今非昔比。

大台想洗掉「老人味」，便需要大膽創新，例如《痞子殿下》，有人說劇情無厘頭，也有人覺得夠搞笑，結果收視報捷，說明讓新一代擔大旗，觀眾有新鮮感，才是出路。