功夫茶：人才流失敲警鐘　急起直追咪放鬆

本港人口連續多年下跌，生育率又下降到2021年嘅0.87低水平，再加上人口急速老化，而且近年來，移民之聲不絕於耳，阿哥，港府聲大大話要搶「人才」，實情係勞動人口都在減少！

政府近年力推創新科技發展，對創科人才需求甚為殷切。之不過，香港近年喺金融和科技方面出現較為嚴重嘅人才流失，很大程度與方興未艾嘅移民潮有關。嗱！創新科技及工業局局長孫東尋日出席活動時就大談招攬人才嘅方法，佢認為要吸納人才，應優先吸納在外留學嘅港人回流香港發展，又透露政府正研究相關工作。

問題係香港本身嘅人才都往外跑，出得去留學，如果學有所成，當地又有吸引嘅就業、入籍等條件，通常都唔會想回流，這情況屢見不鮮。孫局長透露，當局現正準備一些政策，例如提供住房、工作等各項安排，吸引佢哋回流。孫局長語焉不詳，功夫茶亦不想諸多揣測，反正下個月特首李家超公布佢任內首份《施政報告》，據說其中一個重點就係「搶人才」，屆時先來討論是否真正搶到人才都未遲！

講真，人才並非靠「搶」就得，王老虎搶親靠惡恃勢就得啫！與其話「搶」，不如話如何「吸引」更靠譜。要吸引人才，要視乎一個地方嘅入境政策、福利、生活便利程度，甚至空氣品質、政治氣氛等，呢啲都會影響人才落地生根嘅意願。好似新加坡咁，因為相當依賴外來人才建設國家，是以工作簽證種類多，乜人才都擸。至於吸引創科和頂尖人才更從不鬆懈，呢，當地政府8月尾才宣布推出新嘅「海外網絡和專業簽證」計劃，申請人過去一年嘅月薪要達3萬坡幣（約16多萬港元），或抵達新加坡後會賺到同等月入；至於喺科技和學術方面有卓越成就嘅人，不需達到月入門檻亦有機會獲批。呢個計劃無疑保證真係吸納到頂尖人才而非豬隊友！

港府吸納在外留學嘅人才唔知憑乜準則？爭奪人才似乎係當今大潮流，連內地都推出唔少新措施吸引人才，上海有《關於助力復工復產實施人才特殊支持舉措的通知》，鼓勵留學人員創新創業舉措，允許全球前50院校留學嘅內地居民，畢業返國後在滬全職工作可以直接落戶，取消社保繳費基數等，據悉內地其他城市亦躍躍欲試。

孫東又指喺培養人才方面，現時香港嘅STEM（科學、科技、工程及數學）教育，與新加坡和內地相比都有所不及，咁即係要喺質上提煉喇！疫慌下經常上網課對教學必有影響！更何況香港教育千瘡百孔，今之大學生據悉連見工都口窒窒！睇怕先培訓好自己嘅人才，再進一步去「搶」吧！十年樹木，百年樹人，欲速則不達！