老朋友周魯逸逝世，同輩又少一人。我們相識於1970年保釣運動初始。由保釣而掀起的認識新中國運動，也帶來對馬克思主義、毛澤東思想、中國發展經驗的學習。周魯逸在推介馬克思主義方面，着力良多，對當時年輕人頗有影響，這鋪下了其後香港社會民主回歸的認知基礎。

周魯逸參與新香港學會、民協的創立發展，屬民主回歸的主力。九七回歸是國家大事，洗掉鴉片戰爭的恥辱。但回歸既定，像周魯逸一類知識分子，統戰作用已失。在歌舞昇平的氣氛底下，更無用武之地。回歸時香港社會沒有改革殖民體制，反而與內地的貪腐潮一起，使英國人留下的制度更趨自由主義化。經濟因內地資金流入而發展了，但社會矛盾因貧富懸殊而加劇。可是六、七十年代發展起來的學運、社運也在各種因素下變得政治化，沒有爭取社會改革，反激化為對回歸政權的異化力量。其後黑暴反映的社會分裂便不能不說是根源在此。

在這樣的大變動中，周魯逸堅持馬克思主義與理想，自然逐步被邊緣化。他的事業就是他的理想，理想沒法實現，他的事業也無法維持。歸隱樟木頭，把精力轉為神話研究，還可有所寄託。不過，隱世不是忘卻，一直以來，他還告訴我對理論、對世事、對香港政局的看法，對時局憂慮擔心。他的事業還在這個世界，只是從動手動腳轉變為旁觀世態，空自焦急。

社會上慣說，年輕時信馬克思主義是理想，年長後還信是愚蠢。但理想不是手段。馬克思主義博大精深，在歐洲新舊馬克思主義是主要思潮，承繼幾百年的傳統，也是唯一可與新舊自由主義抗衡的思想力量。在自由主義主宰的世界裏，信奉馬克思主義或其他理想，由於與資本對立，當然是受到排斥。能讓人有自由發展，堅持理想的空間不停地在縮窄。可是資本並不是萬能，人的生活不是由資本決定目標，空間不多仍有堅持自我、推行理想的餘地。世界發展是少數人堅持的結果，不是大多數人所可抗拒。中國革命，幾十年、千萬人犧牲才可初步成功。周魯逸的一生當以此衡量，成敗不足論英雄。

謹以黃仲則詩奠之：「仙佛茫茫兩未成，只知獨夜不平鳴。風蓬飄盡悲歌氣，泥絮沾來薄倖名。十有九人堪白眼，百無一用是書生。莫因詩卷愁成讖，春鳥秋蟲自作聲。」