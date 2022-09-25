美國眾議院議長佩洛西8月初竄訪台灣，解放軍隨即展開對台灣持續性大包圍實戰軍演已逾50天。最初3天，台方嚇得大氣兒不敢出，如老鼠躲在洞裏，瑟瑟發抖，對解放軍的戰機穿躍、隆隆炮聲，不知作何反應。

之後20天，台方驚魂未定，試探性的講些「不屈不畏」之言，弄些迫擊炮、榴彈炮、直升機之類的武器胡亂比畫一通，以示回應。之後30天，又向美國做了一筆軍火生意，招呼了一些美國議員、政客「竄台團」，膽子似乎又壯了起來，對解放軍的常態化軍演習以為常，似乎不當一回事了。在外界看來，台海局勢也似乎陷入了僵持；美國則散布2027年前，大陸不會「武統攻台」。夫戰，勇氣也，一鼓作氣，再而衰，三而竭，台美方面是很希望出現這樣的局面的。

現在美台摸不透的是，解放軍的這種常態化軍演會到甚麼時候？是搞一陣子就收手呢？還是突然轉變成實戰？還是逐漸加大力度、加之以經濟封鎖，發出最後通牒？從常理看，這類規模的軍演，不可能也不必要無限常態化下去，解放軍更不是為軍演而軍演，軍演的整個計劃推進，一定有清晰的戰略目的。這個目的又分兩個層面，一是軍事上的，一是政治上的。軍事上的目的要達到能打勝仗的最佳狀態，政治上的目的是要配合武統的最佳時機，創造充分條件。

台海之戰，從兩岸軍事實力對比看，解放軍取勝完全沒有問題，但戰場勝負並非實力強的一方就一定能贏，戰場勝負還要取決於多種錯綜複雜、瞬息萬變的因素。與此同時，解放軍的目標不但是能贏，而且要爭取代價最小、時間最短，這就要求要做最充分的準備，要在充分掌握情報的基礎上，制訂最佳作戰方案和風險預案。

拿下台灣，打一場全方位的高科技武器較量的海陸空現代化戰爭，解放軍也是頭一遭。因此，這方面的準備工作時間不會太短，目前的所謂「僵持」，十分正常。