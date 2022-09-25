美國總統拜登日前在聯合國大會發表長篇演說，可謂慷慨激昂，大義凜然，似乎滿滿的「正能量」。最可圈可點的是，他直接以「無恥」形容俄羅斯，聲稱反對使用暴力和戰爭征服別國，或通過流血衝突擴大邊界，反對在全球政治中散播恐懼和發出脅迫，捍衞小國與大國平等的主權權利云云。聽到這裏，大家是不是有點肅然起敬？如果不了解美國的所作所為，確實應該肅然起敬，可惜大家實在太了解美國，無論如何也敬不起來。拜登愈是誇誇其談，愈顯得虛偽，愈令人反感。

老美從來都是說一套做一套，這篇演講正是典型例子。美國立國240多年，只有16年沒有打過仗，單是冷戰結束至今的短短30多年，就對外發動250多次戰爭，數量遠超之前的總和，難道這些還不算是使用暴力和戰爭征服別國？至於拜登說要尊重小國的主權權利，更是睜眼說瞎話。據粗略統計，美國最少曾入侵過20多個國家，當然全是小國，還在世界各地策動無數叛亂和顏色革命，請問這些行為是尊重小國的主權權利嗎？如果說俄羅斯無恥，美國又算是甚麼？

世界上最好戰、殘害生靈最多的國家，其總統竟在全世界面前高喊和平、反對戰爭、主權平等，這才是最大笑話。有人質疑老美可有羞恥之心？其實老美一向厚顏，說起謊來臉不紅氣不喘，根本不知羞恥為何物。

也許這就是美國這個暴發戶的最大特點，作為一個歷史短淺的國家，美國沒有經歷或者說很少被侵略和欺負的痛苦，反而成為一戰和二戰的幸運兒，取得世界霸主地位，所以從來不懂謙遜，總以為自己是「山巔之城」，是天命注定其成功。尤其冷戰結束後，隨着蘇聯解體，美國成為唯一超級強國，更是任意妄為，橫行霸道。

然而，世界並不是全由美國說了算。拜登可以在聯合國大會上誇誇其談，可以獲得一眾附庸國的支持，可以博得不少崇美媚美者的掌聲，但堵不住天下悠悠之口。俄羅斯總統普京指出，多極化是世界發展趨勢，在國際事務中維持霸權的企圖注定無法持續。沒錯，冷戰結束並不表示歷史終結，而是朝另一個方向發展。隨着中俄等新興國家崛起，隨着愈來愈多國家不願聽從華盛頓擺布，美國霸權衰落已無可避免，這是歷史的必然，也是多行不義必自斃的結果。